Díjat kapott az egyesület a közösségért végzett munkáért

Az elismerést Husvéth Imre polgármester adta át a képviselő-testület határozata alapján. Az egyesület 2020 júniusában alakult, és megalakulása óta számos kezdeményezéssel járult hozzá a helyi közösségi élet gazdagításához. A legjelentősebb programjuk a Szentiván Trail terepfutó verseny, amely 2021-ben indult, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend.

A díjazott egyesület büszke tagjai a rendezvényen! Fotó: Az önkormányzat

A futóverseny mellett adventi programok, kreatív pályázatok, ünnepi akciók, képeslapok és naptárak is fűződnek a nevükhöz. Az elismerés a tagok közös munkáját és elhivatottságát méltatta. A díjátadón az Alsószentiváni Polgárőrség is elismerésben részesült a település közbiztonságáért végzett áldozatos munkájáért.