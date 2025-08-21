augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

23°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejér Vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencia

1 órája

Az új tanév újdonsága: bevezetik a digitális bizonyítványt és változás lép életbe a közétkeztetésben

Címkék#konferencia#tanévnyitó#tanácskozás

Ismét eljött a nyár vége, ami azt is jelenti, hogy már csak egy karnyújtásnyira vagyunk az új tanév megkezdésétől. Ennek értelmében ismét összegyűltek az oktatási intézmények képviselői a Fejér Vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián, ahol az új tanév hozta változásokról, szakmai döntésekről és aktualitásokról tanácskoztak csütörtökön a Városháza dísztermében.

Déri Brenda
Az új tanév újdonsága: bevezetik a digitális bizonyítványt és változás lép életbe a közétkeztetésben

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár a konferencia előtt elmondta: az új tanév különösebb változást nem hoz a tanulók számára, a követelmények, a tanulmányok tartalmi elemei nem változnak. Azonban újdonság lesz a digitális bizonyítvány bevezetése az általános iskola első évfolyamában, illetve a középiskolák induló évfolyamaiban. 

digitális bizonyítvány
Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár beszélt a digitális bizonyítvány bevezetéséről.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Digitális bizonyítvány, pedagógusok béremelése, közétkeztetés

A helyettes államtitkár a pedagógusok béremelésére is kitért. Mint azt ismertette, első alkalommal volt a múlt évben teljesítményértékelés, mely a jövőben is tovább folytatódik. A pedagógusok béremelése összefügg teljesítményük értékelésével és szeptembertől ennek megfelelően kapnak béremelést. Ennek köszönhetően a pedagógusok átlagbére 2025 végére meghaladja a bruttó 800 ezer forintot, de a jövő évben is várhatók még további emelések.

A konferencia megnyitóján Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, aki először kitekintett az elmúlt esztendőre és megjegyezte, hogy mind a fenntartóknak, mind pedig az intézményeknek nagy újdonság volt a teljesítményértékelés. De utalt arra is, hogy az új tanév mindig változásokat hoz magával. Az alpolgármester ide sorolta azt, hogy a KRÉTA rendszeren keresztül kell ellátni a közétkeztetést. 

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Majd egy rövid gondolat erejéig utalt az elmúlt napok történésire az Árpád Technikum és Kollégiumot illetően. Megköszönte az illetékesek gyors intézkedéseit, valamint arra kér mindenkit, hogy bízzanak a szakemberekben és higgyenek nekik annak érdekében, hogy szeptember 1-jén a diákok és pedagógusok nyugodtan térhessenek vissza az intézménybe.

Mészáros Attila beszédét a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményének zenés előadása követte, majd pedig kezdetét vette a szakmai tanácskozás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu