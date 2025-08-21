26 perce
Az új tanév újdonsága: bevezetik a digitális bizonyítványt és változás lép életbe a közétkeztetésben
Ismét eljött a nyár vége, ami azt is jelenti, hogy már csak egy karnyújtásnyira vagyunk az új tanév megkezdésétől. Ennek értelmében ismét összegyűltek az oktatási intézmények képviselői a Fejér Vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián, ahol az új tanév hozta változásokról, szakmai döntésekről és aktualitásokról tanácskoztak csütörtökön a Városháza dísztermében.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár a konferencia előtt elmondta: az új tanév különösebb változást nem hoz a tanulók számára, a követelmények, a tanulmányok tartalmi elemei nem változnak. Azonban újdonság lesz a digitális bizonyítvány bevezetése az általános iskola első évfolyamában, illetve a középiskolák induló évfolyamaiban.
Digitális bizonyítvány, pedagógusok béremelése, közétkeztetés
A helyettes államtitkár a pedagógusok béremelésére is kitért. Mint azt ismertette, első alkalommal volt a múlt évben teljesítményértékelés, mely a jövőben is tovább folytatódik. A pedagógusok béremelése összefügg teljesítményük értékelésével és szeptembertől ennek megfelelően kapnak béremelést. Ennek köszönhetően a pedagógusok átlagbére 2025 végére meghaladja a bruttó 800 ezer forintot, de a jövő évben is várhatók még további emelések.
A konferencia megnyitóján Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, aki először kitekintett az elmúlt esztendőre és megjegyezte, hogy mind a fenntartóknak, mind pedig az intézményeknek nagy újdonság volt a teljesítményértékelés. De utalt arra is, hogy az új tanév mindig változásokat hoz magával. Az alpolgármester ide sorolta azt, hogy a KRÉTA rendszeren keresztül kell ellátni a közétkeztetést.
Majd egy rövid gondolat erejéig utalt az elmúlt napok történésire az Árpád Technikum és Kollégiumot illetően. Megköszönte az illetékesek gyors intézkedéseit, valamint arra kér mindenkit, hogy bízzanak a szakemberekben és higgyenek nekik annak érdekében, hogy szeptember 1-jén a diákok és pedagógusok nyugodtan térhessenek vissza az intézménybe.
Mészáros Attila beszédét a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményének zenés előadása követte, majd pedig kezdetét vette a szakmai tanácskozás.