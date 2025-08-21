Az új tanév újdonsága: bevezetik a digitális bizonyítványt és változás lép életbe a közétkeztetésben

Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár a konferencia előtt elmondta: az új tanév különösebb változást nem hoz a tanulók számára, a követelmények, a tanulmányok tartalmi elemei nem változnak. Azonban újdonság lesz a digitális bizonyítvány bevezetése az általános iskola első évfolyamában, illetve a középiskolák induló évfolyamaiban.

Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár beszélt a digitális bizonyítvány bevezetéséről.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Digitális bizonyítvány, pedagógusok béremelése, közétkeztetés

A helyettes államtitkár a pedagógusok béremelésére is kitért. Mint azt ismertette, első alkalommal volt a múlt évben teljesítményértékelés, mely a jövőben is tovább folytatódik. A pedagógusok béremelése összefügg teljesítményük értékelésével és szeptembertől ennek megfelelően kapnak béremelést. Ennek köszönhetően a pedagógusok átlagbére 2025 végére meghaladja a bruttó 800 ezer forintot, de a jövő évben is várhatók még további emelések.

A konferencia megnyitóján Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, aki először kitekintett az elmúlt esztendőre és megjegyezte, hogy mind a fenntartóknak, mind pedig az intézményeknek nagy újdonság volt a teljesítményértékelés. De utalt arra is, hogy az új tanév mindig változásokat hoz magával. Az alpolgármester ide sorolta azt, hogy a KRÉTA rendszeren keresztül kell ellátni a közétkeztetést.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Majd egy rövid gondolat erejéig utalt az elmúlt napok történésire az Árpád Technikum és Kollégiumot illetően. Megköszönte az illetékesek gyors intézkedéseit, valamint arra kér mindenkit, hogy bízzanak a szakemberekben és higgyenek nekik annak érdekében, hogy szeptember 1-jén a diákok és pedagógusok nyugodtan térhessenek vissza az intézménybe.

Mészáros Attila beszédét a Fejér Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézményének zenés előadása követte, majd pedig kezdetét vette a szakmai tanácskozás.