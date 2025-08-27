Diákok biztonságos utaztatása az iskolába és haza

Nem csak Fehérvárcsurgó belterülete szép, hanem az a környezet is, amibe ágyazódik a Bakony oldalához simuló település. Nem véletlen, hogy sokan életvitelszerűen élnek a község külterületi részein, ugyanakkor sok család nem teheti meg, hogy kocsival szállítják a diákokat otthonról az iskolába, majd délután haza. Erre mindig talál megoldást a település önkormányzata.

Mint megtudtuk, szeptembertől ismét segíti a Magyar Falu Programban elnyert Ford Transit kisbusz a külterületeken élő diákok intézménybe utazását és iskola utáni hazajutását. Ha valaki úgy érzi, hogy élne a lehetőséggel, csak jelentkeznie kell Wáger Tamara tanyagondnoknál.