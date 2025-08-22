Amikor a közösség erősebb, mint a betegség, és győzni akar!

Tarr Balázska alig néhány éve él együtt az 1-es típusú diabétesszel, de már most olyan belső tartással és bátorsággal jár az edzésekre, ami sok felnőttnek is például szolgálhatna. A Sárosdi Kempo Sportegyesületben egy apró, mégis hatalmas jelentőségű lépést tettek meg: az edzőterembe egy diabétesz monitort helyeztek el, amelyen folyamatosan nyomon követhető Balázska vércukorszintje.

A diabétesz figyelő monitor alatt Balázska és edzője Kordás István! Fotó: Az egyesülettől!

Az 1-es típusú diabétesz nem válogat: lehet kisgyerek vagy felnőtt, sportoló vagy csendes szemlélő. Aki ezzel az állapottal él, nap mint nap küzd, láthatatlanul. Balázskának minden mozdulata, minden percnyi játéka mögött ott van a figyelem: vajon hogy alakul a vércukorszintje? Vajon kell-e közbeavatkozni? De Sárosdon nem hagyják, hogy ez a küzdelem egyedül az övé legyen.

Diabétesz ellen összefogás!

Kordás István, az egyesület vezetője és edzője nemcsak mozgást tanít a gyerekeknek. Emberi értékeket ad át: tiszteletet, elfogadást, összetartozást. Azt a biztos tudatot, hogy egy közösség akkor igazán erős, ha a legkisebbekre is ugyanúgy figyel, mint a legerősebbre. A technológia ma már lehetőséget ad arra, hogy ilyen helyzetekben ne kelljen választani egészség és mozgás, biztonság és élmény között. De ez a történet valójában nem a technológiáról szól, hanem emberekről. Azokról, akik úgy döntenek: nem nézik tétlenül, ha valakinek több támogatásra van szüksége. Nem hátrálnak meg egy betegség előtt, hanem új utakat keresnek és találnak. Balázska nemcsak elfogadott része az edzéseknek , ő maga is alakítója lett annak. A jelenléte, a kitartása, a mosolya mindenkit emlékeztet arra, hogy az akadályok csak addig léteznek, amíg együtt le nem bontjuk őket.

Nem véletlen, hogy a család meghatódva osztotta meg érzéseit a közösségi oldalon:

Nagyon hálásak vagyunk, hogy Balázska az egyesülethez, egy igazán jó csapathoz tartozhat, ahol Kordi Mester eddig is külön figyelmet fordított a vércukorszint alakulására, ami egy intenzív edzés során nagyon gyorsan be tud zuhanni. Most, hogy ezt már a képernyőn is láthatja a Mester, Bazsi, illetve az edzéstársak, akkor időben lehet reagálni egy kis szénhidrát bevitelével, aztán mehet tovább a munka. Emberségből, figyelmességből, gondoskodásból is osztályon felüli cselekedet! Köszönjük szépen!

Ezek a szavak túlmutatnak a köszönetnyilvánításon. Egy olyan közösségi hozzáállást tükröznek, amely ritka és különleges: ahol nemcsak a sportteljesítmény számít, hanem az ember maga. Ahol nem sajnálják az időt, az energiát, a figyelmet arra, hogy mindenki biztonságban legyen, és önmaga lehessen.