2 órája
Amikor a közösség erősebb, mint a betegség, és győzni akar!
Tarr Balázska még csak kisfiú, de már fiatalon is keményen küzd. A diabétesz kemény ellenfél, de a Sárosdi Kempo Sportegyesület példája bizonyítja: ahol figyelem, szeretet és emberség van, ott a legnagyobb akadályok is eltűnnek.
Fotó: Az egyesülettől
Tarr Balázska alig néhány éve él együtt az 1-es típusú diabétesszel, de már most olyan belső tartással és bátorsággal jár az edzésekre, ami sok felnőttnek is például szolgálhatna. A Sárosdi Kempo Sportegyesületben egy apró, mégis hatalmas jelentőségű lépést tettek meg: az edzőterembe egy diabétesz monitort helyeztek el, amelyen folyamatosan nyomon követhető Balázska vércukorszintje.
Az 1-es típusú diabétesz nem válogat: lehet kisgyerek vagy felnőtt, sportoló vagy csendes szemlélő. Aki ezzel az állapottal él, nap mint nap küzd, láthatatlanul. Balázskának minden mozdulata, minden percnyi játéka mögött ott van a figyelem: vajon hogy alakul a vércukorszintje? Vajon kell-e közbeavatkozni? De Sárosdon nem hagyják, hogy ez a küzdelem egyedül az övé legyen.
Diabétesz ellen összefogás!
Kordás István, az egyesület vezetője és edzője nemcsak mozgást tanít a gyerekeknek. Emberi értékeket ad át: tiszteletet, elfogadást, összetartozást. Azt a biztos tudatot, hogy egy közösség akkor igazán erős, ha a legkisebbekre is ugyanúgy figyel, mint a legerősebbre. A technológia ma már lehetőséget ad arra, hogy ilyen helyzetekben ne kelljen választani egészség és mozgás, biztonság és élmény között. De ez a történet valójában nem a technológiáról szól, hanem emberekről. Azokról, akik úgy döntenek: nem nézik tétlenül, ha valakinek több támogatásra van szüksége. Nem hátrálnak meg egy betegség előtt, hanem új utakat keresnek és találnak. Balázska nemcsak elfogadott része az edzéseknek , ő maga is alakítója lett annak. A jelenléte, a kitartása, a mosolya mindenkit emlékeztet arra, hogy az akadályok csak addig léteznek, amíg együtt le nem bontjuk őket.
Nem véletlen, hogy a család meghatódva osztotta meg érzéseit a közösségi oldalon:
Nagyon hálásak vagyunk, hogy Balázska az egyesülethez, egy igazán jó csapathoz tartozhat, ahol Kordi Mester eddig is külön figyelmet fordított a vércukorszint alakulására, ami egy intenzív edzés során nagyon gyorsan be tud zuhanni. Most, hogy ezt már a képernyőn is láthatja a Mester, Bazsi, illetve az edzéstársak, akkor időben lehet reagálni egy kis szénhidrát bevitelével, aztán mehet tovább a munka. Emberségből, figyelmességből, gondoskodásból is osztályon felüli cselekedet! Köszönjük szépen!
Ezek a szavak túlmutatnak a köszönetnyilvánításon. Egy olyan közösségi hozzáállást tükröznek, amely ritka és különleges: ahol nemcsak a sportteljesítmény számít, hanem az ember maga. Ahol nem sajnálják az időt, az energiát, a figyelmet arra, hogy mindenki biztonságban legyen, és önmaga lehessen.
A Sárosdi Kempo Sportegyesületben nem különcként kezelik Balázskát
Együtt nevetnek, edzenek, küzdenek, és ha kell, megállnak egy pillanatra, hogy egy gyors szénhidrátpótlás után újra együtt folytassák. Mert itt senki nem marad magára. A kempósok mottója:
Megtervezni, hinni benne, megvalósítani
Az üzenet most egy új értelmet kapott. Balázska és közössége együtt mutatják meg, mit jelent igazán hinni valamiben: nemcsak a sportban, hanem egymásban. És hogy miről szól igazából ez a történet? Nem a betegségről. Nem a sportról. Hanem arról, amikor egy kisfiú bátorsága és egy falu szíve találkozik. És együtt megmutatják, mire képes a szeretet és az összetartozás, ha komolyan vesszük.