Falunap!

31 perce

Daruszentmiklós nem hagyta magát: esőben is együtt ünnepelt a közösség

Címkék#Daruszentmiklós Közösség#ünnepnap#esemény

A kedvezőtlen időjárás sem szegte kedvét a daruszentmiklósi lakosoknak: az idei alkalmon ismét bebizonyosodott, milyen erős és összetartó közösség él a településen. A programok a fedett pavilonban és a felállított sátrak védelmében is zavartalanul zajlottak, miközben a legkitartóbbak esernyők és egy hatalmas nejlonponyva alatt lelkesedtek a színpad előtt.

Bokányi Zsolt
Daruszentmiklós nem hagyta magát: esőben is együtt ünnepelt a közösség

Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

A nap folyamán több megmérettetésre is sor került, melyek győzteseit elismerésben részesítették. A közösség szolgálatáért végzett munkája elismeréseként „Daruszentmiklós Közösségéért” kitüntetésben részesült Berg Lászlóné Marika néni, akinek ezúton is szívből gratulálunk.

Esőben is együtt a közösség! Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

Az esemény ismét bebizonyította, hogy a közösségi összefogás nemcsak ünnepnapokon, hanem a mindennapokban is jellemzi Daruszentmiklós lakóit. Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője így fogalmazott:

Nagyon jó látni, hogy Daruszentmiklóson minden korosztály aktívan részt vesz a közösségi életben.

A falunap nemcsak szórakozási lehetőséget kínált, hanem teret adott a baráti beszélgetéseknek, új találkozásoknak és a helyi értékek közös megélésének is. A szervezők és résztvevők példaértékű együttműködésének köszönhetően idén is sikerült olyan eseményt létrehozni, amelyre a község méltán lehet büszke.

 

