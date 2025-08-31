Daruszentmiklós nem hagyta magát: esőben is együtt ünnepelt a közösség

A nap folyamán több megmérettetésre is sor került, melyek győzteseit elismerésben részesítették. A közösség szolgálatáért végzett munkája elismeréseként „Daruszentmiklós Közösségéért” kitüntetésben részesült Berg Lászlóné Marika néni, akinek ezúton is szívből gratulálunk.

Esőben is együtt a közösség! Fotó: Varga Gábor hivatalos oldala

Az esemény ismét bebizonyította, hogy a közösségi összefogás nemcsak ünnepnapokon, hanem a mindennapokban is jellemzi Daruszentmiklós lakóit. Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője így fogalmazott:

Nagyon jó látni, hogy Daruszentmiklóson minden korosztály aktívan részt vesz a közösségi életben.

A falunap nemcsak szórakozási lehetőséget kínált, hanem teret adott a baráti beszélgetéseknek, új találkozásoknak és a helyi értékek közös megélésének is. A szervezők és résztvevők példaértékű együttműködésének köszönhetően idén is sikerült olyan eseményt létrehozni, amelyre a község méltán lehet büszke.