Édes különlegesség

4 órája

Limitált fagylaltkülönlegességet készített a Damniczki a Jazzfesztivál tiszteletére

Címkék#jazzfesztivál#fagylalt#Damniczki Cukrászda

Szerdán vette kezdetét a három napon át tartó Alba Regia Feszt Székesfehérváron, melynek tiszteletére limitált fagylaltkülönlegességgel várja a vendégeket a Damniczki Cukrászda.

Déri Brenda

A jazz, a pop, a funky és a világzene kedvelőinek is kedvez az augusztus 6. és 8. között zajló ingyenesen látogatható jazzfesztivál Székesfehérváron, mely megihlette a Damniczki Cukrászda fagyikészítő mestereit is, akik Quintet elnevezésű mandulafagylalttal készültek a fesztivál első napjára, szerdára. 

Damniczki Cukrászda
Képen a Damniczki Quintetje.
Forrás: Damniczki Cukrászda FB-oldal

A készlet erejéig kapható a Damniczki Quintetje

A fagylaltot a nyitónap fellépői közül a fiatal tehetségekből álló, különleges zenei világot képviselő Nagy Emma Quintet ihlette – írta bejegyzésében a cukrászda, majd hozzátette: „Hiszünk az 5ös szám erejében, ezért a mára komponált, a készlet erejéig kapható Quintet mandulafagyinkat a kínai gasztronómiában ismert Öt kincs fűszerkeverékkel ízesítettük, és karamellszósszal öntöttük nyakon.”


 

 

