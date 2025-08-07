Limitált fagylaltkülönlegességet készített a Damniczki a Jazzfesztivál tiszteletére

A jazz, a pop, a funky és a világzene kedvelőinek is kedvez az augusztus 6. és 8. között zajló ingyenesen látogatható jazzfesztivál Székesfehérváron, mely megihlette a Damniczki Cukrászda fagyikészítő mestereit is, akik Quintet elnevezésű mandulafagylalttal készültek a fesztivál első napjára, szerdára.

Képen a Damniczki Quintetje.

Forrás: Damniczki Cukrászda FB-oldal

A készlet erejéig kapható a Damniczki Quintetje

A fagylaltot a nyitónap fellépői közül a fiatal tehetségekből álló, különleges zenei világot képviselő Nagy Emma Quintet ihlette – írta bejegyzésében a cukrászda, majd hozzátette: „Hiszünk az 5ös szám erejében, ezért a mára komponált, a készlet erejéig kapható Quintet mandulafagyinkat a kínai gasztronómiában ismert Öt kincs fűszerkeverékkel ízesítettük, és karamellszósszal öntöttük nyakon.”



