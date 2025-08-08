Őrületes fagylalttal rukkolt elő a fehérvári cukrász

Hager Rittaa Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Prima Primissima és Kossuth-díjas magyar iparművész, textiltervező, gobelinművész kiállítása látható a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. A Via Lucis – Belső Fény című kiállítás egyik alkotásából inspirálódva készített egy újabb különleges fagylatot Damniczki Balázs cukrászmester. A művészet és a gasztronómia egyedülálló összekapcsolódásának eredménye a székesfehérvári Szent István Király Múzeum és a Damniczki Cukrászda együttműködésében valósult meg.

Damniczki Balázs új fagylaltja, a Via Lucis

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A művészet és a Damniczki-fagylalt találkozása új köntösben

Damniczki Balázs korábban már országos hírnevet szerzett magának, többek közt a különleges fagylalkölteményeivel, amelyek rendkívül szokatlan ízkombinációjukkal hívták fel magukra az ország figyelmét. A cukrászmestert ezúttal egy művészeti alkotás ihlette meg, méghozzá Hager Ritta Via Lucis című kiállításának egyik darabja. Az 55 százalékos kakaótartalmú belga csokoládé fagylaltot ötputtyonyos Tokaji Aszúba áztatott mazsolák teszik még izgalmasabbá. A fagylalt nemcsak ízében, hanem külsejében is rendhagyó: felszínét bársonyfújással díszítette Damniczki Balázs, a kakaóvaj alapú csokoládéfestékkel rusztikus mintát varázsolva az édesség felszínére.