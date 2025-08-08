augusztus 8., péntek

Művészet és gasztronómia

1 órája

Őrületes fagylalttal rukkolt elő a fehérvári cukrász

Hogy mi lehet a közös nevező egy cukrászda és egy múzeum között? Erről rántották le a leplet a csütörtök délutáni sajtótájékoztatón, a Szent István Király Múzeum és a Damniczki Cukrászda részvételével, nem kis meglepetést okozva a résztvevőknek.

Gombor Lili
Őrületes fagylalttal rukkolt elő a fehérvári cukrász

Forrás: Feol archív

Hager Rittaa Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Prima Primissima és Kossuth-díjas magyar iparművész, textiltervező, gobelinművész kiállítása látható a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. A Via Lucis – Belső Fény című kiállítás egyik alkotásából inspirálódva készített egy újabb különleges fagylatot Damniczki Balázs cukrászmester. A művészet és a gasztronómia egyedülálló összekapcsolódásának eredménye a székesfehérvári Szent István Király Múzeum és a Damniczki Cukrászda együttműködésében valósult meg.

Újabb fagylaltkölteménnyel állt elő Damniczki Balázs
Damniczki Balázs új fagylaltja, a Via Lucis
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

 

A művészet és a Damniczki-fagylalt találkozása új köntösben

Damniczki Balázs korábban már országos hírnevet szerzett magának, többek közt a különleges fagylalkölteményeivel, amelyek rendkívül szokatlan ízkombinációjukkal hívták fel magukra az ország figyelmét. A cukrászmestert ezúttal egy művészeti alkotás ihlette meg, méghozzá Hager Ritta Via Lucis című kiállításának egyik darabja. Az 55 százalékos kakaótartalmú belga csokoládé fagylaltot ötputtyonyos Tokaji Aszúba áztatott mazsolák teszik még izgalmasabbá. A fagylalt nemcsak ízében, hanem külsejében is rendhagyó: felszínét bársonyfújással díszítette Damniczki Balázs, a kakaóvaj alapú csokoládéfestékkel rusztikus mintát varázsolva az édesség felszínére. 

Őrületes fagylalttal rukkolt elő a fehérvári cukrász

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Tárlatvezetés meglepetéssel

Augusztus 15-én Hager Ritta tart tárlatvezetést a Via Lucis című kiállításán. A múzeum meglepetéssel is készül a résztvevőknek: az első háromszáz látogató, aki helyesen válaszol egy, a helyszínen feltett kérdésre, egy ajándékutalvánnyal gazdagodik, amelyet a Damniczki Cukrászdában válthat be egy Via Lucis fagylaltra. Hager Ritta kiállítása szeptember 7-ig látható a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban.

 

