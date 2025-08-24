augusztus 24., vasárnap

Az összefogás ereje

1 órája

Sikeres jótékonysági sütivásár: több mint 100 ezer forintot gyűjtöttek a dégi daganatos kislánynak

Németh Nikolett és Soós Zoltánné Szilvi összefogásának köszönhetően sikeresen lezajlott a dégi kislány gyógyulásának segítése okán szervezett jótékonysági sütivásár Felsőnyéken.

Déri Brenda

Márta Hannánál az orvosok rosszindulatú májdaganatot diagnosztizáltak néhány héttel korábban. Miután a vizsgálatokból kiderült a nem várt eredmény amint lehetett megkezdték a kislány kemoterápiás kezelését, melyről édesanyja, Gábriel Kitti a közösségi oldalán is beszámolt. Bejegyzésében leírta, hogy kislánya hihetetlen erővel viselte az első kezelést. 

daganat
Hatalmas erővel viseli a daganatos kislány a kemoterápiás kezelést
Forrás: Gábriel Kitti

Jótékonysági akciók a daganatos dégi kislány megsegítésére

Közben a civilek megkezdték a különböző jótékonysági események szervezését, köztük annak a sütivásárnak a megszervezését, melyet ezen a hétvégén meg is tartottak a felsőnyéki közösségi házban. A sütivásár során valamivel több mint 100 ezer forint gyűlt össze, amellyel Márta Hanna felépüléséhez járultak hozzá a szervezők és az adakozók. 

Forrás: Gábriel Kitti

A mostani rendezvény mellett már több másik szervezése is folyamatban van – tudtuk meg az édesanyától. 

Lajoskomáromban szeptemberben tartanak sütivásárt, októberben pedig erős emberek bemutató és jótékonysági bál lesz Dégen. 

 

