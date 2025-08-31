Újabb fél millió forint gyűlt össze a májdaganatos kislánynak

Augusztus elején értesültünk arról a sajnálatos hírről, miszerint egy dégi kislánynál rosszindulatú májdaganatot diagnosztizáltak az orvosok. Akkor a feol.hu-nak az édesanya elmesélte, hogy minden egy apró, ám annál jelentősebb elváltozással kezdődött Hanna hasán. Nem sokkal később pedig már a budapesti Tűzoltó utcai gyermekklinikán várták, hogy megerősítsék az orvosok annak a gyanúját, amire a fehérvári kórházban már utaltak. Sajnos beigazolódott és az újabb hasi UH, valamint az MRI kimutatta, hogy Hannának, aki akkor 11 hónapos volt, rosszindulatú májdaganata van.

A májdaganatos kislány erején felül viseli a kemoterápiás kezelést.

Forrás: Gábriel Kitti

Az eredmény után rövidesen megkezdték a kislány kemoterápiás kezelését és ezzel egy időben összefogott Fejér megye. Több településen is megkezdődtek a gyűjtések Hanna mielőbbi felépülése miatt.

Újabb 500 ezer a májdaganattal küzdő kislány részére

Adománygyűjtő dobozokat helyeztek ki több településen, Felsőnyéken pedig civil jótékonysági sütivásárt hirdettek, melyen több mint 100 ezer forint gyűlt össze. De a gyűjtőládikák is megteltek, erről a dégi közösségi oldal számolt be a napokban.

„A dégi kis harcosunkért, Hannáért kihelyezett adománygyűjtő dobozokat összeszedtük Dégről, Enyingről és Lajoskomáromból. Minden egyes forint, minden jó szó, minden gesztus számít és Ti mindannyian számítotok. Együtt tettünk azért, hogy Hannának könnyebb legyen ez a nehéz út, amit a betegség rákényszerített” – olvasható a posztban.

Az adománygyűjtő dobozok több mint fél millió forintot rejtettek, melyet már át is adtak a családnak.