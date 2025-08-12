Helyi közélet
Csütörtökön tartja alakuló ülését az új testület
Augusztus 3-án Jenő választópolgárai az időközi választáson döntöttek a település új polgármesteréről, valamint az új képviselőkről.
Az időközi választás eredményeképpen az új képviselő-testület alakuló ülést tart augusztus 14-én, csütörtökön, amelyen a Helyi Választási Bizottság elnöke összefoglalja az időközi választás eredményét, de itt kerül sor a polgármesteri és képviselői eskütételre is, valamint ekkor ismereti Budai Ferenc a polgármesteri programját, melyben elmondja, hogy településvezetőként mit szeretne megvalósítani Jenőn. Ekkor választanak továbbá alpolgármestert is, illetve még számos ügyben döntenek.
