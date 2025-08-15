Csúcsforgalom Székesfehérváron!

1973-ban jelent meg az alábbi írás, és mondhatjuk, az utcaneveken kívül, szinte semmi nem változott...vagy mégis? Melyik a legforgalmasabb csomópont Székesfehérváron délután négytől hatig? Sorolhatnánk az útkereszteződéseket, a Vörös Hadsereg és Élmunkás út, a Horvát István és a Széchenyi út kereszteződését, s a többit, ahol délutánonként tízperceket töltenek el a járművezetők és gyalogosok, míg átjuthatnak a „dugón”. Tegnap minden valószínűség szerint a Vörös Hadsereg, a Népköztársaság útja és a Lenin út kereszteződésében volt a legnagyobb csúcsforgalom. Mégpedig azért, mert itt volt a „Csúcsforgalom”. Innen közvetítette a Petőfi rádió fél öttől hat óráig ezt a műsorát. Háromszázharmincötször jelentkezett Petress Istvána népszerű műsorral. Székesfehérvárról ötödik alkalommal közvetítették. Volt aki délután egy óra óta a Gyöngyvirág Cukrászda teraszán ült, hogy részt vehessen a KRESZ-vizsgán. Komáromi Máriaelsőként iratkozott fel a versenyzők listájára. – Miért jelentkezett? – Nagyon szeretek vezetni, bár saját kocsim nincs, a szüleimet használom. Két éve szereztem meg a jogosítványt, s most ez a vizsga „önkontroll” is. Petress István riportert jól ismerik a rádióhallgatók. Ő a műsor egyik újdonságát említi. „Vigye el a riporterkocsit!” Ez a címe a műsor új rovatának. Egy-egy gyalogost, gépkocsivezetőt kocsinkba ültetünk, s megkérjük, vigye el a riporterkocsit az általa legveszélyesebbnek vagy legforgalmasabbnak gondolt pontra. Tegnap két, a várost és a forgalmat jól ismerő taxisofőr ült be – ezúttal nem vezetni, hanem magyarázni, figyelmeztetni – az URH- kocsiba. Vámosi Árpádaz egyik taxisofőr. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy a Népköztársaság útját és a Pintér Károly utcát összekötő, a gyalogosok számára nyitott kört lassanként több motoros, kerékpáros, sőt elvétve autós használja, mint gyalogos. Ami ugye eléggé szabálytalan. A másik taxis, Várhalmi Miklós, a Vörös Hadsereg útja – Seregélyesi út – Élmunkás utca kereszteződéséhez irányította a riporterkocsit. A csúcsforgalom és a „Csúcsforgalom” is véget ér egyszer. A rádióban pontban hat órakor.