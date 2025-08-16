Rendőrök nyomában – játék és tanulás a Csőrmester táborban

A Csőrmester gyermektáborba érkező 5–15 éves fiatalok minden nap új kalandokat élhettek át. A bűnügyi technikai bemutatón például kipróbálhatták a kéz- és ujjnyomatvételt, rendőrkutyás bemutatón ismerkedhettek a négylábú társak munkájával, de a program része volt a kerékpáros-biztonsági képzés és a közlekedési szabályok elsajátítása is − derül ki a police.hu beszámolójából.

Csőrmester gyermektábor Székesfehérváron.

Forrás: police.hu

Az élmények mellett a gyerekek kreativitásukat is szabadon kibontakoztathatták kézműves foglalkozásokon, állatsimogatóban barátkozhattak a legkedvesebb háziállatokkal, majd egy kirándulás során a székesfehérvári Sóstó Tanösvényen a természet világát is felfedezhették. A bevetési egység látványos bemutatója pedig igazi csúcspontnak bizonyult, ahol a fiatalok testközelből láthatták a rendőrség mindennapi feladatait.

A szervezők gondoskodtak arról is, hogy a táborlakók a nap végén ne csak élményekkel, hanem hasznos tudással térjenek haza: bűn- és baleset-megelőzési ajándékcsomagokat kaptak, amelyek a játék mellett a biztonság üzenetét is hazavitték.