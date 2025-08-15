augusztus 15., péntek

Mária névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Festékszórót használt(ak)

2 órája

Ezúttal a Csitáry-kút lett az értelmetlen rongálás áldozata (helyszíni fotókkal)

Címkék#mészkő#Csitáry-kút#rongálás

Minden rongálás hatalmas károkozás – nemcsak fizikailag, de közösségi értelemben is. Csütörtök este a Csitáry-kút oszlopát rongálták meg ismeretlen tettesek: a nehezen tisztítható mészkő felületre festékszóróból fújtak feliratot.

Feol.hu
Ezúttal a Csitáry-kút lett az értelmetlen rongálás áldozata (helyszíni fotókkal)

A Csitáry-kút sokak számára kedves helyszín, talán ezt a népszerűséget igyekezett megragadni a tettes.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

"Ismét értelmetlen károkozás történt városunkban. Csütörtökön késő este érkezett a jelzés, hogy fekete festékszóróval politikai indíttatású, gyűlölködő feliratokat fújtak a Csitáry-kút mellett álló oszlopra. A természetes mészkő felületről nem könnyű letakarítani az oldószeres zománcfestéket, de erre a Városgondokság soron kívül intézkedik. Emellett a rongálás miatt rendőrségi feljelentést is tesznek. A Rózsaligetben vannak közterületi térfigyelő kamerák, ezeket a felvételeket is vizsgálják a szakemberek. 

A Csitáry-kúthoz tartozó mészkőfelületre került a felirat.
A Csitáry-kúthoz tartozó mészkőfelületre került a felirat.
Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Az Önkormányzat mélyen elítél minden rongálást, gyűlöletkeltést, a politikai indíttatású közkár okozása pedig különösen méltatlan a városhoz!

– hívja fel a figyelmet az ÖKK közleményében.

A Csitáry-kút népszerű helyszín

Augusztus 15-én, pénteken délidőben a rendőrség munkatársai már kint voltak a helyszínen, hogy adatokat gyűjtsenek, rögzítsenek. A Városgondnokság munkatársai csak ezt követően tudnak nekilátni a munkának: a felületet megtisztításának. Az élet pedig a vizsgálat idején sem állt meg, hiszen a közkedvelt vízvételi lehetőségnél sorra adták egymásnak a csapokat a helyiek, az ideérkezők. Többen nemtetszésüknek is hangot adtak, azt firtatva, miért kell egy köztéri alkotást, egy gondozott helyszínt tönkretenni – a rajta álló "üzenettől" függetlenül.

Székesfehérvár önkormányzata elítéli a károkozást, és azt kéri: vigyázzunk közösségi értékeinkre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu