Ezúttal a Csitáry-kút lett az értelmetlen rongálás áldozata (helyszíni fotókkal)

"Ismét értelmetlen károkozás történt városunkban. Csütörtökön késő este érkezett a jelzés, hogy fekete festékszóróval politikai indíttatású, gyűlölködő feliratokat fújtak a Csitáry-kút mellett álló oszlopra. A természetes mészkő felületről nem könnyű letakarítani az oldószeres zománcfestéket, de erre a Városgondokság soron kívül intézkedik. Emellett a rongálás miatt rendőrségi feljelentést is tesznek. A Rózsaligetben vannak közterületi térfigyelő kamerák, ezeket a felvételeket is vizsgálják a szakemberek.

A Csitáry-kúthoz tartozó mészkőfelületre került a felirat.

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Az Önkormányzat mélyen elítél minden rongálást, gyűlöletkeltést, a politikai indíttatású közkár okozása pedig különösen méltatlan a városhoz!

– hívja fel a figyelmet az ÖKK közleményében.

A Csitáry-kút népszerű helyszín

Augusztus 15-én, pénteken délidőben a rendőrség munkatársai már kint voltak a helyszínen, hogy adatokat gyűjtsenek, rögzítsenek. A Városgondnokság munkatársai csak ezt követően tudnak nekilátni a munkának: a felületet megtisztításának. Az élet pedig a vizsgálat idején sem állt meg, hiszen a közkedvelt vízvételi lehetőségnél sorra adták egymásnak a csapokat a helyiek, az ideérkezők. Többen nemtetszésüknek is hangot adtak, azt firtatva, miért kell egy köztéri alkotást, egy gondozott helyszínt tönkretenni – a rajta álló "üzenettől" függetlenül.

Székesfehérvár önkormányzata elítéli a károkozást, és azt kéri: vigyázzunk közösségi értékeinkre.