2 órája
Ezúttal a Csitáry-kút lett az értelmetlen rongálás áldozata (helyszíni fotókkal)
Minden rongálás hatalmas károkozás – nemcsak fizikailag, de közösségi értelemben is. Csütörtök este a Csitáry-kút oszlopát rongálták meg ismeretlen tettesek: a nehezen tisztítható mészkő felületre festékszóróból fújtak feliratot.
A Csitáry-kút sokak számára kedves helyszín, talán ezt a népszerűséget igyekezett megragadni a tettes.
Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap
"Ismét értelmetlen károkozás történt városunkban. Csütörtökön késő este érkezett a jelzés, hogy fekete festékszóróval politikai indíttatású, gyűlölködő feliratokat fújtak a Csitáry-kút mellett álló oszlopra. A természetes mészkő felületről nem könnyű letakarítani az oldószeres zománcfestéket, de erre a Városgondokság soron kívül intézkedik. Emellett a rongálás miatt rendőrségi feljelentést is tesznek. A Rózsaligetben vannak közterületi térfigyelő kamerák, ezeket a felvételeket is vizsgálják a szakemberek.
Az Önkormányzat mélyen elítél minden rongálást, gyűlöletkeltést, a politikai indíttatású közkár okozása pedig különösen méltatlan a városhoz!
– hívja fel a figyelmet az ÖKK közleményében.
A Csitáry-kút népszerű helyszín
Augusztus 15-én, pénteken délidőben a rendőrség munkatársai már kint voltak a helyszínen, hogy adatokat gyűjtsenek, rögzítsenek. A Városgondnokság munkatársai csak ezt követően tudnak nekilátni a munkának: a felületet megtisztításának. Az élet pedig a vizsgálat idején sem állt meg, hiszen a közkedvelt vízvételi lehetőségnél sorra adták egymásnak a csapokat a helyiek, az ideérkezők. Többen nemtetszésüknek is hangot adtak, azt firtatva, miért kell egy köztéri alkotást, egy gondozott helyszínt tönkretenni – a rajta álló "üzenettől" függetlenül.
Székesfehérvár önkormányzata elítéli a károkozást, és azt kéri: vigyázzunk közösségi értékeinkre.