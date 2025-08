Csillaghullás, mesék és ízek – különleges hétvégi élmények várnak

Augusztus 1., péntek

Zsámbék (megyehatár)

21 órától csillaghullás mozizás közben! Zsámbék ikonikus épületének árnyékában egy csodás élmény részesei lehetnek a családok és az érdeklődők a KertMozi Estén! Miközben a Bob Marley: One Love című amerikai életrajzi filmet vetítik, a napokban ér bolygónk a Perseidák meteorraj maximumához, így mozizás közben akár hullócsillagokat is láthatunk – számoltak be a szervezők felhívásukban.

Augusztus 2., szombat

Martonvásár

10 órától mesedélelőtt a BBK Rendezvényudvarán! A MartonKult által szervezett esemény vendége a székely mesemondó: Csernik Szende! Varázslatos történetek, vidám hangulat kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Füle, Széchenyi út

17 órától nyáresti lecsópartira várják az érdeklődőket, ahol a lecsófelelősök főznek, a többiek pedig kóstolnak.

Székesfehérvár, Várkörút 54.

19 órától két különleges történetet dolgoz fel a Prospero Színkör legújabb bemutatója. A Park Chan-wook és Dino Buzzati alkotásai alapján készült A jutalom/A hetedik előadás premierje szombaton este lesz a V54-ben.