Arcanum
2 órája
Csillagász- és halászléfőző verseny
Múltidéző sorozatunkban a Fejér Megyei Hírlap harminc évnél korábbi színes híreiből szemezgetünk. Ezúttal egy fehérvári csillagászgyőzelemről és két mázsa hal megfőzőséről olvashatnak.
Fehérvári csillagászgyőzelem
„A tatabányai Népházban szombaton befejeződött VII. országos amatőr csillagászati tanácskozáson és vetélkedőn, amelynek mintegy kétszáz résztvevője volt, kitűnően szerepeltek a székesfehérváriak. Több sikeres előadást, élménybeszámolót tartottak, az egész négynapos rendezvény levezető elnöke pedig Hudoba György volt, a Velinszky László Ifjúsági és Úttörőház Alba Regia Popular Observatory-jának vezetője. A vetélkedőn kivált az úttörő kategóriában jeleskedett a Nagy Rezső irányította fehérvári szakkör. Fölényesen nyerték a csapatversenyt, egyéniben pedig Kégli Zoltán győzött, Szabó Dávid harmadik lett” – írja a Fejér Megyei Hírlap 1985. augusztus 26-i száma.
Agárdi bográcsok körül
„Agárdon, a hajókikötő melletti parkban szombaton reggel nagy volt a sürgés-forgás. Fejszék csattogtak, tűzifát aprítottak, paradicsomot, paprikát karikáztak, nőttek a vöröshagyma-kocka halmok. Mindezek előkészületei voltak a halászléfőző versenynek, amelyet harmadik alkalommal rendezett meg a Velencei-tavi Költségvetési Üzem és a Velencei-tavi Intézőbizottság. Azután megérkezett a két mázsa ponty is, amelyet azonnal pikkelyezni, nyúzni, belezni, szeletelni, filézni kezdett a harmincegy versenyző. A bográcsok alatt meggyújtották a tüzeket, lobogott a víz, majd egyre rubintosabb színű halászlevek fortyogtak illatozva. Alig múlt dél, amikor a tíztagú zsűri asztalához bírálatra érkezett az első tál halászlé. A zsűri Sénik Istvánnal,az agárdi Vadász Étterem vezetőjével az élen komótosan kóstolgatta az egymás után kínált mintákat, ízük, színük, zamatuk, küllemük szerint pontozva a pirosló halászleveket, omlós fehér húsokat. A véget érni nem akaró ízlelgetés eredményeként szinte egyöntetűen a nagybaracskai Petikó Ferenc főztjét találták legfinomabbnak. A győztes — aki bécsi utat nyert — nagyon tartózkodóan nyilatkozott arról, hogy mi a jó halászlé titka. Tömören csak annyit mondott: jó hal jó paprika és jó száj kell hozzá. Majd elindult, hogy az első helyezettnek kijáró tavi fürdetésben részesüljön. A második legízletesebb halászlét a székesfehérvári DemeterKárolyné,a harmadikat a szántódi Kőszegvári Gézafőzte. A családias hangulatú halászléfőző verseny készítményeit végül is helyezésre való tekintet nélkül jóízűen elfogyasztották a résztvevők ” – olvasható a Hírlap ugyanezen számában.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre