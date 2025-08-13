augusztus 13., szerda

Frissen Fejérből

32 perce

Civilek kis csoportja ragadott vödröt és öntözi kitartóan a palotavárosi fákat

Székesfehérváron helyiek egy kis csoportja idén sem tétlenkedik, hétről hétre kitartóan járnak öntözni a palotavárosi tavak körüli fákat. Bár a városgondnokság is gondoskodik a fák és növények öntözéséről, kezelésükbe több ezer fa tartozik, a rendkívüli hőségben pedig sokkal gyorsabban elillan az életet adó nedvesség, így egy plusz vödör víz is nagy segítség a természetnek.

Gombor Lili
Csakúgy, mint tavaly, idén is szorgalmasan hordja a vizet a palotavárosi fákhoz a Sohonyai Edit és férje, Kovács Árpád festőművész koordinálta kis csapat. A 30 Celsius-fok fölé kúszó hőségben bizony elkél a víz embernek, állatnak és növénynek egyaránt, magától értetődően a szokásosnál gyakrabban. A városgondnokság ugyan öntözi a közterület fáit, növényeit, viszont nem árt tudni, hogy több ezer fáról és még több növényről kell gondoskodniuk, s bár az extrém hőség indokolttá teszi, gyakorlatilag kivitelezhetetlen ezek mindegyikének folyamatos öntözése. Éppen ezért minden segítő kéz elkél, s szerencsére jó páran akadnak olyanok, akik nemcsak a lakókörnyezetükben figyelnek oda a növényekre, hanem ha kell, összefognak és közös erővel segítenek ott, ahol arra szükség van.

Szakadatlanul folyik a munka, meleg ide vagy oda
Forrás: Sohonyai Edit

Elkélnek a segítő kezek

Az önkéntesek alkotta kis csapt szép példája annak, milyen az, amikor az ember nem terhet jelent a környezet számára, hanem segítséget. Az idejüket, erejüket nem sajnáló fehérváriak csapatban dolgoznak, jól bevált munkamódszert dolgoztak ki: az urak – élükön általában Kovács Árpáddal – bemerészkednek a tóba, s abban állva merik a vizet vödrökkel, s adogatják ki a parton állóknak, akik láncot alkotva adják kézről kézre az igencsak súlyos vizesvödröket. S folytatják ezt egészen addig, míg mindegyik fa nem kap legalább egy-két jó nagy vödör vizet. Ez nem csekély munka, fizikai aktivitásnak sem utolsó, ám az erkölcsi értéke még ennél is több.

Most már jól látható, hogy a tavaly kiszáradt fasor milyen szépen kizöldült – momdja Sohonyai Edit, hozzáfűzve, hogy nagy motivációt jelent annak látványa is, hogy több, tavaly szinte teljesen elhalt fa most új erőre kapott és újból kihajtott. A csapatban van ma már nyugdíjas környezetvédelmi főfelügyelő, coach, pedagógus, mozdonyvezető, diák és stílustanácsadó is. Ők mind tökéletesen tisztában vannak azzal, amit Sohonyai Edit úgy fogalmazott meg, hogy: a fáknak is szükségük van ránk, mint ahogy nekünk is a fákra.

Forrás: Sohonyai Edit

Bárki csatlakozhat

A civilek alkotta önkéntes csapathoz bárki csatlakozhat, hétfőnként és csütörtökönként 18.30 órakor van gyülekező a palotavárosi garázssornál. Csak annyit kérnek, hogy aki tud, vigyen magával vödröt, így gyorsítva és hatékonyabbá téve a munkát.

