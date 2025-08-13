Civilek kis csoportja ragadott vödröt és öntözi kitartóan a palotavárosi fákat

Csakúgy, mint tavaly, idén is szorgalmasan hordja a vizet a palotavárosi fákhoz a Sohonyai Edit és férje, Kovács Árpád festőművész koordinálta kis csapat. A 30 Celsius-fok fölé kúszó hőségben bizony elkél a víz embernek, állatnak és növénynek egyaránt, magától értetődően a szokásosnál gyakrabban. A városgondnokság ugyan öntözi a közterület fáit, növényeit, viszont nem árt tudni, hogy több ezer fáról és még több növényről kell gondoskodniuk, s bár az extrém hőség indokolttá teszi, gyakorlatilag kivitelezhetetlen ezek mindegyikének folyamatos öntözése. Éppen ezért minden segítő kéz elkél, s szerencsére jó páran akadnak olyanok, akik nemcsak a lakókörnyezetükben figyelnek oda a növényekre, hanem ha kell, összefognak és közös erővel segítenek ott, ahol arra szükség van.

Szakadatlanul folyik a munka, meleg ide vagy oda

Forrás: Sohonyai Edit

Elkélnek a segítő kezek

Az önkéntesek alkotta kis csapt szép példája annak, milyen az, amikor az ember nem terhet jelent a környezet számára, hanem segítséget. Az idejüket, erejüket nem sajnáló fehérváriak csapatban dolgoznak, jól bevált munkamódszert dolgoztak ki: az urak – élükön általában Kovács Árpáddal – bemerészkednek a tóba, s abban állva merik a vizet vödrökkel, s adogatják ki a parton állóknak, akik láncot alkotva adják kézről kézre az igencsak súlyos vizesvödröket. S folytatják ezt egészen addig, míg mindegyik fa nem kap legalább egy-két jó nagy vödör vizet. Ez nem csekély munka, fizikai aktivitásnak sem utolsó, ám az erkölcsi értéke még ennél is több.