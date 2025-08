Négy éve kezdte a futást az akaraterő bajnoka

(Galéria a képre kattintva tekinthető meg)

Fájdalmasan szép emlék, hogy a közlekedési balesetben elhunyt kamionsofőr édesapjával Dávid többször járt Madridban, az egyik leggyönyörűbb városnak tartja. Ebben a balesetben sérült meg Dávid édesanyja és ő maga is, amelyből csodával határos módon meggyógyultak mindketten. A verseny alatt most is megpróbált a csodálatos útvonalon legalább néhány pillantást vetni a világhíres épületekre, amennyire csak ereje engedte. Elhaladt a királyi palota előtt, s a nevezetes Santiago Bernabeu Stadionnál, a Real Madrid pálya mellett – ezeket versenyen kívül aztán külön is megtekintették. Agyagási Ákos jóval idősebb, mint Dávid, a 30. kilométer körül utolérte tanítványát, aztán hátrább került tőle, s végül egy perc különbséggel végeztek egymás mellett. Nincs oka szégyenre így sem Dávidnak, a csaknem tízezer indulóból az 1140. helyen végzett 3 óra 17 perces idővel! A magyarok közül huszonketten teljesítették a távot, közülük Dávid harmadikként. A győztes egy etiópai maratonista lett 2 óra 9 perccel.

Kicsit faggattuk a felkészülésről, a pihenésről, a cukorbetegségéről is, mert ez sokaknak lehet támogatás és biztatás. Dávid kiskora óta megtanult együttélni az inzulinnal és a tűvel. A legkülönlegesebb, hogy a napi több adag szúrása mellett intenzíven sportol, s például magára a maratoni futásokon a pályára nem is visz magával inzulint. A futás leviszi a vércukor szintjét, ő pontosan tudja már, mikor kell a pihenő helyeken enni pár falatot, s inni. A pihenés számára az uszoda, a szauna, s a jéghideg vízbe való merülés, a masszázshenger használata, és igyekszik sokat aludni. Szinte minden nap fut, keresztedzésként kerékpározik, de ezt nem viszi túlzásba. Az evésben a mennyiség és az étkezések közötti idő betartása nála már rutin, kedvence az aranygaluska és a töltött káposzta. A nagy példaképe a kenyai Eliud Kipchoge kétszeres olimpiai bajnok és világbajnok hosszútávfutó. Egyedül ő teljesítette eddig a világon a maratont két óra alatti időben, éppen Bécsben!