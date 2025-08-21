2 órája
Figyelem, utazók! Szeptembertől változik a Fejér megyei buszmenetrend
Számos helyi és helyközi járatot érint Székesfehérváron és a vármegye több településén. Szeptember 1-jétől Fejér megyei buszmenetrend változás lép életbe.
A MÁV-csoport tájékoztatása szerint új buszjáratok indulnak, több megszokott járat menetrendje módosul, és egyes megállóhelyek neve is változik. Mutatjuk a Fejér megyei buszmenetrend változásokat.
2025. szeptember 1-jétől az alábbi menetrendi változások lépnek életbe:
- 11A: A munkanapokon 17:47-kor a Csapó utcából induló busz is körjáratként, a Vásárhelyi úti lakótelep után a Csapó utcáig közlekedik. A munkanapokon 18:13-kor a Sóstói Bevásárlóközponttól induló busz nem közlekedik. Új járat indul szombaton és vasárnap 18:05-kor a Vásárhelyi úti lakóteleptől a Csapó utcáig.
- 12A: A szombaton 5:32-kor a Csapó utcából induló busz a Sóstói bevásárlóközpont helyett a Vásárhelyi úti lakótelepig jár, valamint vasárnap is közlekedik.
- 13G: Új járat indul szombaton 5:30-kor az autóbusz-állomástól a Babér utcáig.
- 15: A munkanapokon 16:35-kor a Gázteleptől induló busz 20 perccel korábban, 16:05-kor indul.
- 26A: A 22:05-kor a Kassai utca / Nagyszombati utca megállótól az Orsovai utcáig közlekedő busz 5 perccel később, 22:10-kor indul.
- 34: Új járat indul munkanapokon 5:10-kor a vasútállomástól a Fecskeperti lakótelepig.
- 37: Új járat indul szombaton és vasárnap 4:40-kor az Opole tértől a MET Arénáig.
- 44: Új járat indul naponta 20:05-kor a vasútállomástól a Csapó utcáig.
A távolsági buszoknál is buszmenetrend változások lesznek
Az alábbi megállóhely neve módosul:
|Megálló neve
|Új elnevezés
|Székesfehérvár, Király sor
|Székesfehérvár, Hadiárva utca
717 Székesfehérvár – Lovasberény – Vereb - Kápolnásnyék
A munkanapokon 12:10-kor Kápolnásnyékről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:05-kor indul.
740 Székesfehérvár – Sukoró – Kápolnásnyék
A szabad-és munkaszüneti napokon 4:38-kor Sukoróról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 8 perccel korábban, 4:30-kor indul.
A munkanapokon 4:22-kor Kápolnásnyékről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:17-kor indul.
750 Székesfehérvár-Gárdony-Velence-Pusztaszabolcs
A munkanapokon 6:50-kor Székesfehérvárról Pusztaszabolcs irányába közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 6:40-kor indul.
A Pusztaszabolcs felé tartó autóbuszok a Székesfehérvár, Lomnici utcai megállóhelyig csak felszálló, míg a Székesfehérvár felé tartó autóbuszok ugyanettől a megállóhelytől csak leszálló utasok részére állnak meg.
8000 Székesfehérvár – Zámoly – Csákvár
A 4:25-kor Csákvárról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:20-kor indul.
A 12:25-kor Csákvárról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 12:15-kor indul.
A 20:25-kor Csákvárról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 20:20-kor indul.
8010 Székesfehérvár – Pátka – Lovasberény
A munkanapokon 4:45-kor, valamint a naponta 12:45-kor Pátkáról Székesfehérvárra induló autóbuszok 5 perccel korábban, 4:40-kor és 12:40-kor indulnak.
8011 Székesfehérvár – Lovasberény – Alcsútdoboz – Bicske
A munkanapokon 4:10-kor Bicskéről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 4:00-kor indul.
8013 Székesfehérvár – Lovasberény – Alcsútdoboz – Vál – Baracska
A szabad- és munkaszüneti napokon 4:20-kor Vértesacsáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:15-kor indul.
A szabad- és munkaszüneti napokon 4:05-kor Lovasberényből Vértesacsára közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:00-kor indul.
8032 Székesfehérvár-Seregélyes-Szabadegyháza
Néhány, Szabadegyházáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban indul.
8034 Székesfehérvár – Szabadegyháza – Dunaújváros
A 8:35-kor Székesfehérvárról Dunaújvárosba közlekedő autóbusz 5 perccel később, 8:40-kor indul.
8039 Székesfehérvár-Seregélyes-Sárosd-Nagylók-Sárbogárd
A tanítási napokon 13:00-kor Székesfehérvárról Nagylókra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:55-kor indul.
A 14:30-kor Székesfehérvárról Nagylókra közlekedő autóbusz 10 perccel később, 14:40-kor indul.
A 4:10-kor Nagylókról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:05-kor indul.
A 20:10-kor Nagylókról Székesfehérvárra közlekedő járat 5 perccel korábban, 20:05-kor indul.
8040 Székesfehérvár – Aba – Sárszentágota – Sárbogárd
A szabad- és munkaszüneti napokon 4:20-kor Sárbogárdról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:15-kor indul.
A munkanapokon 4:10-kor és 20:10-kor Sárbogárdról Székesfehérvárra közlekedő autóbuszok 5, illetve 15 perccel korábban, 4:05-kor és 19:55-kor indulnak.
8041 Székesfehérvár – Bodakajtor – Aba – Sárszentágota – Sárbogárd
A munkanapokon 4:43-kor Abáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:38-kor indul.
A munkanapokon 20:30-kor Sárszentágotáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 15 perccel korábban, 20:15-kor indul.
A szabadnapokon 20:10-kor Sárbogárdról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 15 perccel korábban, 19:55-kor indul.
8046 Székesfehérvár – Sárbogárd – Alap – Előszállás
A munkanapokon 4:00-kor Alsószentivánról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 3:55-kor indul.
8048 Székesfehérvár – Sárszentágota – Sárbogárd – Vajta – Pálfa
A 11:30-kor Pálfáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 11:25-kor indul.
8050 Székesfehérvár – Szabadbattyán
A munkanapokon 4:53-kor Szabadbattyánból Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:48-kor indul.
8055 Székesfehérvár – Szabadbattyán – Káloz
A 4:20-kor és munkanapokon 4:25-kor Kálozról Székesfehérvárra közlekedő autóbuszok 10 perccel korábban, 4:10-kor és 4:15-kor indulnak.
A tanév tartama alatt munkanapokon 12:50-kor Tácról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:45-kor indul.
A 12:25-kor Kálozról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz munkanapokon 5 perccel korábban, 12:20-kor indul. Szabad- és munkaszüneti napokon változatlanul közlekedik.
8060 Székesfehérvár-Szabadbattyán-Polgárdi
A szabadnapokon Polgárdiból Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 20 perccel korábban, 4:30-kor indul.
A munkanapokon 12:50-kor Polgárdiból Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:45-kor indul.
A 20:50-kor Polgárdiból Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 20:45-kor indul.
8062 Székesfehérvár – Polgárdi – Kisláng
A munkanapokon 4:10-kor Kislángról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:05-kor indul.
8065 Székesfehérvár – Lepsény – Enying
Tanítási napokon a 14:35-kor Székesfehérvárról Enyingre közlekedő autóbusz a továbbiakban Mezőszentgyörgy, Községháza érintése nélkül közlekedik. Az eljutás 5 perccel később továbbra is biztosított marad.
A tanítási napokon 14:25-kor Székesfehérvárról Mezőszentgyörgyre közlekedő autóbusz 15 perccel később, 14:40-kor indul.
8066 Székesfehérvár – Lepsény – Enying – Simontornya
A tanítási napokon az Enyingről Dégre 14:50-kor induló autóbusz 5 perccel korábban, 14:45-kor, míg a visszafelé, Dégről Enyingre 15:20-kor induló autóbusz 10 perccel korábban, 15:10-kor indul.
A szabadnapokon 3:50-kor Dégről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 3:45-kor indul.
A munkanapokon 3:45-kor Dégről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 3:35-kor indul.
A munkaszüneti napokon 3:50-kor Dégről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 3:45-kor indul.
A munkanapokon 11:20-kor Simontornyáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 11:15-kor indul.
A szabad- és munkaszüneti napokon 11:40-kor Simontornyáról Székesfehérvárra 5 perccel korábban, 11:35-kor indul.
8068 Székesfehérvár – Polgárdi – Füle – Balatonfőkajár
A munkanapokon 4:25-kor Polgárdiból Fülére közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 4:15-kor indul.
A munkanapokon 4:35-kor Füléről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 4:25-kor indul.
A tanszünetben munkanapokon 14:25-kor Székesfehérvárról Fülére közlekedő autóbusz 15 perccel korábban, 14:40-kor indul.
A tanszünetben munkanapokon 15:15-kor Füléről Székesfehérvárra közlekedő járat 15 perccel később, 15:30-kor indul.
8069 Székesfehérvár – Sárpentele – Úrhida
A 12:40-kor Úrhidáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:35-kor indul.
8070 Székesfehérvár – Nádasdladány – Jenő
A 12:30-kor és 20:30-kor Jenőről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:25-kor, illetve 20:25-kor indul.
8086 Székesfehérvár – Iszkaszentgyörgy – Kincsesbánya – Bakonykúti – Isztimér
A 12:25-kor és 20:35-kor Isztimérről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:20-kor, illetve 20:30-kor indul.
8090 Székesfehérvár – Sárkeresztes
A tanév tartama alatt tanszünetben munkanapokon 14:30-kor Székesfehérvárról Sárkeresztesre közlekedő autóbusz 10 perccel később, 14:40-kor indul.
A tanév tartama alatt munkanapokon 5:00-kor Sárkeresztesről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:55-kor indul.
8092 Székesfehérvár – Sárkeresztes – Iszkaszentgyörgy – Kincsesbánya
A 14:35-kor Székesfehérvárról Kincsesbányára közlekedő autóbusz 5 perccel később, 14:40-kor indul.
A 15:05-kor Kincsesbányáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel később, 15:10-kor indul.
A 20:45-kor Kincsesbányáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 20:35-kor indul.
8093 Székesfehérvár – Fehérvárcsurgó – Bodajk – Bakonycsernye – Súr
A 4:15-kor Bakonycsernyéről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 4:10-kor indul.
A 12:15-kor Bakonycsernyéről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 12:05-kor indul.
A 20:15-kor Bakonycsernyéről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 20:10-kor indul.
8095 Székesfehérvár – Magyaralmás – Söréd
Munkanapokon néhány Székesfehérvár és Magyaralmás, valamint visszairányban, Magyaralmás és Székesfehérvár között közlekedő autóbusz indulási időpontja 5-10 perccel módosul.
8097 Székesfehérvár – Magyaralmás – Csókakő – Mór
A munkanapokon 7:15-kor Mórról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz menetrendje kismértékben módosul.
8099 Székesfehérvár – Magyaralmás – Söréd – Csákberény
A 20:40-kor Csákberényből Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 20:30-kor indul.