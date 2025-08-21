Figyelem, utazók! Szeptembertől változik a Fejér megyei buszmenetrend

8065 Székesfehérvár – Lepsény – Enying

Tanítási napokon a 14:35-kor Székesfehérvárról Enyingre közlekedő autóbusz a továbbiakban Mezőszentgyörgy, Községháza érintése nélkül közlekedik. Az eljutás 5 perccel később továbbra is biztosított marad.

A tanítási napokon 14:25-kor Székesfehérvárról Mezőszentgyörgyre közlekedő autóbusz 15 perccel később, 14:40-kor indul.

8066 Székesfehérvár – Lepsény – Enying – Simontornya

A tanítási napokon az Enyingről Dégre 14:50-kor induló autóbusz 5 perccel korábban, 14:45-kor, míg a visszafelé, Dégről Enyingre 15:20-kor induló autóbusz 10 perccel korábban, 15:10-kor indul.

A szabadnapokon 3:50-kor Dégről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 3:45-kor indul.

A munkanapokon 3:45-kor Dégről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 3:35-kor indul.

A munkaszüneti napokon 3:50-kor Dégről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 3:45-kor indul.

A munkanapokon 11:20-kor Simontornyáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 11:15-kor indul.

A szabad- és munkaszüneti napokon 11:40-kor Simontornyáról Székesfehérvárra 5 perccel korábban, 11:35-kor indul.

8068 Székesfehérvár – Polgárdi – Füle – Balatonfőkajár

A munkanapokon 4:25-kor Polgárdiból Fülére közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 4:15-kor indul.

A munkanapokon 4:35-kor Füléről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 10 perccel korábban, 4:25-kor indul.

A tanszünetben munkanapokon 14:25-kor Székesfehérvárról Fülére közlekedő autóbusz 15 perccel korábban, 14:40-kor indul.

A tanszünetben munkanapokon 15:15-kor Füléről Székesfehérvárra közlekedő járat 15 perccel később, 15:30-kor indul.

8069 Székesfehérvár – Sárpentele – Úrhida

A 12:40-kor Úrhidáról Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:35-kor indul.

8070 Székesfehérvár – Nádasdladány – Jenő

A 12:30-kor és 20:30-kor Jenőről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:25-kor, illetve 20:25-kor indul.

8086 Székesfehérvár – Iszkaszentgyörgy – Kincsesbánya – Bakonykúti – Isztimér

A 12:25-kor és 20:35-kor Isztimérről Székesfehérvárra közlekedő autóbusz 5 perccel korábban, 12:20-kor, illetve 20:30-kor indul.