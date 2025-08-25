augusztus 25., hétfő

Elkészült a várva várt buszmenetrend!

Mostantól elérhető a székesfehérvári helyijáratos buszok menetrendjét tartalmazó nyomtatott füzet. A nyomtatott buszmenetrend tartalmazza az augusztustól életbe lépő menetrendi változásokat is.

Feol.hu
Elkészült a várva várt buszmenetrend!

Forrás: Feol archív

Augusztus 2-án lépett életbe a megváltozott buszmenetrend Székesfehérváron. Az új menetrend már szerepel a most megjelent nyomtatott menetrendi füzetben is, csakúgy, mint a városi honlapon elérhető, letölthető menetrendi füzetben. A Székesfehérvár.hu oldalon emellett elérhetőek az érintett járatok módosított útvonalának térképes és szöveges tájékoztatói, valamint az útvonaltervező program is. 

Elkészült a fehérvári buszmenetrend nyomtatott formája
Már nyomtatott formában is elérhető a székesfehérvári buszmenetrend
Forrás: FMH archív

Nyomtatott formában is elérhető a buszmenetrend

A székesfehérvári helyibuszjárat-menetrendet mintegy kétezer példányszámban, nyomtatott formában is elérhetővé tették. Ezek a fehérvári autóbuszállomáson hétfőn, 14.00 órától átvehetőek, keddtől (augusztus 25.) pedig a Jancsár utcai decentrumban, a vasútállomáson és a Rákóczi úti ügyfélszolgálaton is elérhetőek lesznek a füzetek – tájékoztatott az ÖKK.

 


 

