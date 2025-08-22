augusztus 22., péntek

Épül és szépül a falu!

2 órája

Megújult buszmegállók és új szemetesek teszik kényelmesebbé a közlekedést

Már minden buszmegálló megújult a faluban az utolsó kettő is elkészült, és új hulladékgyűjtők is kikerültek! „Vigyázzunk rá!” kérte a lakosokat buszmegállók kapcsán az örömhírt megosztó önkormányzat.

Bokányi Zsolt
Megújult buszmegállók és új szemetesek teszik kényelmesebbé a közlekedést

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az utolsó két megálló is elkészült a nyár folyamán, így teljessé vált a buszmegállók megújítása. A modern, esztétikus és kényelmes várók nemcsak szélvédettek és árnyékosak, hanem igényes megjelenésükkel is szebbé teszik a falu arculatát. 

Buszmegállók
Az új buszmegállók egyikében a vállalkozó Szenczi János. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, Előszálláson, Szenczi János fémipari vállalkozó komoly munkát végez a falu javára! A vállalkozó külön figyelmet fordított a kivitelezés minőségére: minden illesztés, minden részlet átgondolt és precízen kidolgozott még a helyszíni bejáráskor is személyesen ellenőrizte a munkát.

Új buszmegállók a településen

A megállók mellé nagyobb, strapabíróbb hulladékgyűjtők is kikerültek, ezzel is elősegítve a környezet tisztán tartását. Szenczi János reméli, hogy a lakók is partnerek lesznek ebben, és mindenki a megfelelő helyre dobja majd a szemetet, hogy a közterületek hosszú távon is rendezettek maradjanak.

Örülök, hogy a településért dolgozhatok. A gyermekeim is ezekben a megállókban fogják majd várni a buszt, ezért különösen fontos volt számomra, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki belőlük

 mondta a vállalkozó, akinek munkája újabb példája annak, hogyan építhetjük együtt szebbé, élhetőbbé közösségeinket.

 

