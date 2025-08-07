2 órája
Mindenki kedvence érkezik: Több méteres buborékok „sárkánynyálból" (videó)
Különleges attrakció érkezik Martonvásárra, hogy a tavalyi évek után ismét mosolyt csaljanak a piacozók arcára a BBK rendezvényudvarán. A buborékok színesek és hatalmasak. Mi magunk is kipróbáltuk korábban a bubis cukiságot, így szeretettel ajánljuk mindenkinek a martonvásári eseményt.
A MartonKult munkatársai – ahogy már megszokhattuk – ezt ismét jól „kifőzték", hiszen gyerekkorunk kedvenc játékát hozzák el Martonvásárra. A buborékok garantált szórakozást kínálnak, így biztosak lehetünk benne, hogy a Piac + Program keretében ismét megtelik a vidéki város szíve 7 és 12 óra között.
Az Óriásbuborék Show képviselőjétől korábban megtudtuk a titkos összetevőt, „sárkánynyálból" készül a folyadék, ettől lesznek akár több méteresek is a hatalmas buborékok. Kedvcsinálónak hoztunk egy videót is.