Cukiságbomba

2 órája

Mindenki kedvence érkezik: Több méteres buborékok „sárkánynyálból" (videó)

Címkék#sárkánynyál#Óriásbuborék Show#MartonKult#BBK#Martonvásár

Különleges attrakció érkezik Martonvásárra, hogy a tavalyi évek után ismét mosolyt csaljanak a piacozók arcára a BBK rendezvényudvarán. A buborékok színesek és hatalmasak. Mi magunk is kipróbáltuk korábban a bubis cukiságot, így szeretettel ajánljuk mindenkinek a martonvásári eseményt.

Feol.hu

A MartonKult munkatársai – ahogy már megszokhattuk – ezt ismét jól „kifőzték", hiszen gyerekkorunk kedvenc játékát hozzák el Martonvásárra. A buborékok garantált szórakozást kínálnak, így biztosak lehetünk benne, hogy a Piac + Program keretében ismét megtelik a vidéki város szíve 7 és 12 óra között. 

Különleges buborékok érkeznek Martonvásárra a gyerekek és a felnőttek nagy-nagy örömére: színesek és hatalmasak.
Látványos buborék show Martonvásár szívében.
Forrás: KZ/archív

Az Óriásbuborék Show képviselőjétől korábban megtudtuk a titkos összetevőt, „sárkánynyálból" készül a folyadék, ettől lesznek akár több méteresek is a hatalmas buborékok. Kedvcsinálónak hoztunk egy videót is. 


 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
