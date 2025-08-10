augusztus 10., vasárnap

Öröm a köbön

3 órája

Nyári varázslat Martonvásáron: Óriásbuborékok, nevetés és igazi közösségi élmény

Címkék#óriásbuborék#családbarát#MartonKult#Martonvásár#mosoly

A nyári hőség ellenére sok család döntött úgy, hogy a MartonKult családi délelőttjét választja programul. A piaci forgatag és az ínycsiklandó portékák mellett, ezúttal hatalmas és színes buborékok csaltak mosolyt kicsik és nagyok arcára. A martonvásári rendezvény ismét bizonyította, hogy a közösségi élményekre mindig van igény, még a kánikulában is.

Feol.hu
Nyári varázslat Martonvásáron: Óriásbuborékok, nevetés és igazi közösségi élmény

Öröm a köbön Martonvásáron, igazi családi program.

Fotó: MartonKult

A gyerekek legnagyobb kedvence az óriásbuborék-eregetés volt, de a felnőttek sem tudtak ellenállni a varázslatnak. Mindenki lelkesen kísérletezett, igyekezve minél méretesebb buborékokat varázsolni. Jelentjük, sokaknak sikerült a titkos összetevőből. „sárkánynyálból” készült gigantikus bubikat a magasba engedni.

A hőség ellenére sok család döntött úgy, hogy Martonvásárra látogat, ahol a piaci forgatag mellett, hatalmas és színes buborékok csaltak mosolyt az arcokra.
Megtudtuk az óriásbuborék titkát.
Fotó: MartonKult

A MartonKult szervezői ismét remekül „kifőzték” a programot. A Piac + Program keretében ismét megtelt élettel a városközpont, bizonyítva, hogy a családbarát rendezvények mekkora örömet, mosolyt tudnak okozni a martonvásári és a környező családoknak.

 

