Tegnap, 13:12
Nyári varázslat Martonvásáron: Óriásbuborékok, nevetés és igazi közösségi élmény
A nyári hőség ellenére sok család döntött úgy, hogy a MartonKult családi délelőttjét választja programul. A piaci forgatag és az ínycsiklandó portékák mellett, ezúttal hatalmas és színes buborékok csaltak mosolyt kicsik és nagyok arcára. A martonvásári rendezvény ismét bizonyította, hogy a közösségi élményekre mindig van igény, még a kánikulában is.
Öröm a köbön Martonvásáron, igazi családi program.
Fotó: MartonKult
A gyerekek legnagyobb kedvence az óriásbuborék-eregetés volt, de a felnőttek sem tudtak ellenállni a varázslatnak. Mindenki lelkesen kísérletezett, igyekezve minél méretesebb buborékokat varázsolni. Jelentjük, sokaknak sikerült a titkos összetevőből. „sárkánynyálból” készült gigantikus bubikat a magasba engedni.
A MartonKult szervezői ismét remekül „kifőzték” a programot. A Piac + Program keretében ismét megtelt élettel a városközpont, bizonyítva, hogy a családbarát rendezvények mekkora örömet, mosolyt tudnak okozni a martonvásári és a környező családoknak.