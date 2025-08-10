Nyári varázslat Martonvásáron: Óriásbuborékok, nevetés és igazi közösségi élmény

A gyerekek legnagyobb kedvence az óriásbuborék-eregetés volt, de a felnőttek sem tudtak ellenállni a varázslatnak. Mindenki lelkesen kísérletezett, igyekezve minél méretesebb buborékokat varázsolni. Jelentjük, sokaknak sikerült a titkos összetevőből. „sárkánynyálból” készült gigantikus bubikat a magasba engedni.

Megtudtuk az óriásbuborék titkát.

Fotó: MartonKult

A MartonKult szervezői ismét remekül „kifőzték” a programot. A Piac + Program keretében ismét megtelt élettel a városközpont, bizonyítva, hogy a családbarát rendezvények mekkora örömet, mosolyt tudnak okozni a martonvásári és a környező családoknak.