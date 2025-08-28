1 órája
Bringa és túracipő: Az aktív turizmus kap jelentős támogatást
A Fejér Vármegyei Önkormányzat sikeresen pályázott a Széchenyi Terv Plusz keretében, az Aktív turizmus fejlesztése című pályázati felhívásra. A több mint 600 millió forintos fejlesztés, ami öt Móri-árokban fekvő települést is érint, a bringa és a túracipő szerelmesei számára nyújt majd lehetőséget.
Mindegy, hogy a bringa vagy a túracipő a prioritás, mindkettő szerelmesei örülhetnek a küszöbön álló fejlesztésnek, mely a Móri-árok térségében hoz jelentős változást. Nem csak infrastrukturális fejlődést jelent ez a kerékpárosok és a túrázók számára, hanem egyben összeköti a térséget a szomszédos megyékkel is.
Létrejön egy régiós összeköttetés
– Közel 604 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült a Bakony-Vértes térség. Az aktív turisztikai hálózatfejlesztése célja, hogy a Bakony és a Vértes hegység térségében a gyalogos és kerékpáros túrázók számára magas színvonalú infrastruktúra és utastájékoztatási rendszer alakuljon ki. A fejlesztés Bodajknál kapcsolódik az Országos Kéktúra útvonalához, Dudar felé a Bakony Veszprém vármegyei kerékpártúra hálózatához, Mindszentpuszta felé pedig a Vértes Komárom-Esztergom vármegyei erdei kerékpározásra alkalmas úthálózatához, valamint a Fejér vármegyei kerékpáros túraútvonal-hálózatnak is részét képezi. A hálózatos fejlesztés kapcsolódik a Bakony és térségének komplex aktív turisztikai fejlesztése projekthez, illetve a Székesfehérvár-Várpalota-Veszprém várostérségi modellprogramhoz. A fejlesztésből 6 kerékpáros pihenőpont újul meg vagy jön létre, 3 helyszínen mosdóval és zárható kerékpártárolóval, valamint 6 helyszínen kerülnek telepítésre a Bejárható Magyarország arculatával ellátott információs és iránymutató táblák – áll a megyei önkormányzat közleményében.
Öt települést is érint a fejlesztés
- Bakonycsernye
- Balinka-Kisgyón
- Csákberény
- Pusztavám
- Bodajk
Eljött az ideje a bringa szerelmeseinek
A Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony-Vértes térség című projekt eredményeként hiánypótló aktív turisztikai hálózatok jönnek létre a vármegye Bakony-Vértes részén.
Bakonycsernyén például kerékpáros pihenőpontot és szervizpontot hoznak létre a bakonycsernyei halastavaknál, ahol lehetőség lesz majd a kerékpáros-gyalogos túratípusváltásra is, köszönhetően a fedett pihenőhelynek, a kerékpártámaszoknak, de lesz épített illemhely és mosdó és információs tábla is.
Balinka-Kisgyón területén olyan fejlesztések lesznek, mint a gyalogos turistajelzések és a kerékpározható aszfaltozott erdei útvonal mellett elhelyezett komplex belépési pont és parkoló. A fedett pihenőhely mellett tematikus erdei játszótér épül, tűzrakóhely, kerékpártámaszok, szervizpont és ott is lesz információs tábla. Ez a megállópont főleg a családos, gyerekekkel túrázó közönség számára kínál hiánypótló szolgáltatásokat. A kisgyóni részen is megtörténik a fedett kerékpáros pihenőpont létrehozása a kisgyónbányai Bányászemlékműnél, ami csak kerékpárral megközelíthető helyszín. Mellette angol és magyar nyelvű információs tábla tájékoztatja a túrázókat. Ez a terület elsősorban egyéni túrázók, terepkerékpárosok számára lesz ideális megállópont.
Bodajkon, az Országos Kéktúra településre belépési pontjánál új, négy évszakos épület létrehozásával, nyilvános mosdó, közösségi helyiség, vízvételi pont, pihenőhely, túraközpont kialakításával segítik az aktív turizmus résztvevőit.
A Vértesben is újdonságok várhatók
Csákberényben, a településközpontban található kerékpáros pihenő továbbfejlesztése várható, vizesblokk, ivókút és szervizpont létrehozásával, kapcsolódva a természetjáráshoz és a borturizmushoz is. A pihenőhely mellett két nyelvű információs tábla tájékoztatja az aktív turistákat. Emellett a Gróf Merán Fülöp Erdészeti és Vadászati Múzeum kertjében kerékpáros megállópontot alakítanak ki, a múzeum látogatására kerékpárral érkezők számára. A megállópont részét képezi a zárható kerékpártároló és az elektromos kerékpár töltőpont, és egy információs tábla is.
Pusztavámon is lesz fedett kerékpáros pihenő, mosdó és szervizpont és információs tábla, a Mór-Pusztavám kerékpárút települési belépő pontjánál.
Bringa és gyalogos forgalomszámlálókat is telepítenek
Két helyszínen forgalomszámlálót is telepítenek, így Csákberényben és Bodajkon mérik az ott áthaladó kerékpárosok, illetve a gyalogtúrázók számát.