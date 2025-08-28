Bringa és túracipő: Az aktív turizmus kap jelentős támogatást

Mindegy, hogy a bringa vagy a túracipő a prioritás, mindkettő szerelmesei örülhetnek a küszöbön álló fejlesztésnek, mely a Móri-árok térségében hoz jelentős változást. Nem csak infrastrukturális fejlődést jelent ez a kerékpárosok és a túrázók számára, hanem egyben összeköti a térséget a szomszédos megyékkel is.

Mindegy hogy bringa vagy túrabakancs az útitársunk

Létrejön egy régiós összeköttetés

– Közel 604 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült a Bakony-Vértes térség. Az aktív turisztikai hálózatfejlesztése célja, hogy a Bakony és a Vértes hegység térségében a gyalogos és kerékpáros túrázók számára magas színvonalú infrastruktúra és utastájékoztatási rendszer alakuljon ki. A fejlesztés Bodajknál kapcsolódik az Országos Kéktúra útvonalához, Dudar felé a Bakony Veszprém vármegyei kerékpártúra hálózatához, Mindszentpuszta felé pedig a Vértes Komárom-Esztergom vármegyei erdei kerékpározásra alkalmas úthálózatához, valamint a Fejér vármegyei kerékpáros túraútvonal-hálózatnak is részét képezi. A hálózatos fejlesztés kapcsolódik a Bakony és térségének komplex aktív turisztikai fejlesztése projekthez, illetve a Székesfehérvár-Várpalota-Veszprém várostérségi modellprogramhoz. A fejlesztésből 6 kerékpáros pihenőpont újul meg vagy jön létre, 3 helyszínen mosdóval és zárható kerékpártárolóval, valamint 6 helyszínen kerülnek telepítésre a Bejárható Magyarország arculatával ellátott információs és iránymutató táblák – áll a megyei önkormányzat közleményében.

Öt települést is érint a fejlesztés

Bakonycsernye

Balinka-Kisgyón

Csákberény

Pusztavám

Bodajk

Eljött az ideje a bringa szerelmeseinek

A Fejér vármegye komplex aktív turisztikai fejlesztése – Bakony-Vértes térség című projekt eredményeként hiánypótló aktív turisztikai hálózatok jönnek létre a vármegye Bakony-Vértes részén.

Bakonycsernyén például kerékpáros pihenőpontot és szervizpontot hoznak létre a bakonycsernyei halastavaknál, ahol lehetőség lesz majd a kerékpáros-gyalogos túratípusváltásra is, köszönhetően a fedett pihenőhelynek, a kerékpártámaszoknak, de lesz épített illemhely és mosdó és információs tábla is.