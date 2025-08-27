55 perce
A szerelem vára – 5 titok a fehérvári Bory várról, amit talán még a helyiek se tudnak
A Bory vár nem csupán egy kastély, hanem maga a szerelem és kitartás jelképe. Bory Jenő szobrászművész és építész álma volt, aki évtizedeken át saját kezével építette a különleges erődítményt. Öt érdekességet gyűjtöttünk össze, amely új fényben mutatja meg a székesfehérvári látványosságot.
Székesfehérvár egyik legnagyobb látványossága a Bory vár, amelyet évente több tízezren keresnek fel. Aki először látja, gyakran nem is hiszi el, hogy ezt a különleges, mesébe illő építményt egyetlen ember álmodta meg és építette fel. A vár falai között minden kőnek, szobornak és festménynek külön története van – egyszerre múzeum, romantikus emlékhely és Guinness-rekorder épület.
Bory vár: 5 érdekesség a székesfehérvári csodáról
1. Egy ember álma valósult meg
A várat nem főúri család vagy államépítés finanszírozta, hanem egyetlen ember kitartása: Bory Jenő. 1912-től több mint 40 éven keresztül hordta a téglákat, faragta a köveket, és emelte a tornyokat. Amikor a helyiek meglátták, sokan csak mosolyogtak rajta – ma viszont a világ csodálja az elszántságát.
2. A szerelem vára
Kevés hely van a világon, amely ennyire nyíltan egy házastársi szerelemről mesél. Bory Jenő a feleségének, Komocsin Ilonának építette, akinek arca és alakja szinte minden falban, díszben és szoborban visszaköszön. A vár ezért nemcsak egy épület, hanem egy hatalmas szerelmi vallomás is.
3. Guinness-rekord is fűződik hozzá
Nem véletlenül került be a Guinness Rekordok Könyvébe: a Bory vár a világ legnagyobb olyan építménye, amit egyetlen ember tervezett és épített. Egy különc ötletből így lett világhírű látványosság.
4. Múzeum és galéria egyben
A vár termei nem üresek, nem csak a várépület számít látnivalónak: tele vannak festményekkel, szobrokkal és díszekkel. Bory Jenő alkotásai mellett kortárs művészek munkáit is bemutatják. Aki itt jár, egyszerre kap történelmet, művészetet és romantikát.
5. A fehérváriak büszkesége
A vár Székesfehérvár egyik ikonja lett. A Feol korábban is bemutatta, hogy a helyiek számára ez nem pusztán turisztikai látványosság, hanem a város egyik szimbóluma. Ma már esküvők, rendezvények és fotózások népszerű helyszíne is.
Plusz érdekesség
A vár ma is a Bory család gondozásában áll. A látogatók szerint különleges élmény sétálni a folyosóin, mert olyan érzés, mintha egyszerre lennénk egy kastélyban, egy múzeumban és egy romantikus regény lapjain.
A székesfehérvári Bory vár sokkal több, mint egy különleges építmény: egy ember életműve, egy szerelem története és egy város büszkesége. Ha még nem jártál benne, ideje felfedezni ezt a mesébe illő csodát.
További részletek és látogatási információk a vár hivatalos oldalán.