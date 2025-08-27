A szerelem vára – 5 titok a fehérvári Bory várról, amit talán még a helyiek se tudnak

Székesfehérvár egyik legnagyobb látványossága a Bory vár, amelyet évente több tízezren keresnek fel. Aki először látja, gyakran nem is hiszi el, hogy ezt a különleges, mesébe illő építményt egyetlen ember álmodta meg és építette fel. A vár falai között minden kőnek, szobornak és festménynek külön története van – egyszerre múzeum, romantikus emlékhely és Guinness-rekorder épület.

A székesfehérvári Bory vár az ország egyik legkülönlegesebb építménye. Öt érdekességet mutatunk róla, amiért érdemes felkeresni.

Fotó: Kállai Márton / Forrás: Szabad Föld

Bory vár: 5 érdekesség a székesfehérvári csodáról

1. Egy ember álma valósult meg

A várat nem főúri család vagy államépítés finanszírozta, hanem egyetlen ember kitartása: Bory Jenő. 1912-től több mint 40 éven keresztül hordta a téglákat, faragta a köveket, és emelte a tornyokat. Amikor a helyiek meglátták, sokan csak mosolyogtak rajta – ma viszont a világ csodálja az elszántságát.

2. A szerelem vára

Kevés hely van a világon, amely ennyire nyíltan egy házastársi szerelemről mesél. Bory Jenő a feleségének, Komocsin Ilonának építette, akinek arca és alakja szinte minden falban, díszben és szoborban visszaköszön. A vár ezért nemcsak egy épület, hanem egy hatalmas szerelmi vallomás is.

3. Guinness-rekord is fűződik hozzá

Nem véletlenül került be a Guinness Rekordok Könyvébe: a Bory vár a világ legnagyobb olyan építménye, amit egyetlen ember tervezett és épített. Egy különc ötletből így lett világhírű látványosság.

4. Múzeum és galéria egyben

A vár termei nem üresek, nem csak a várépület számít látnivalónak: tele vannak festményekkel, szobrokkal és díszekkel. Bory Jenő alkotásai mellett kortárs művészek munkáit is bemutatják. Aki itt jár, egyszerre kap történelmet, művészetet és romantikát.

5. A fehérváriak büszkesége

A vár Székesfehérvár egyik ikonja lett. A Feol korábban is bemutatta, hogy a helyiek számára ez nem pusztán turisztikai látványosság, hanem a város egyik szimbóluma. Ma már esküvők, rendezvények és fotózások népszerű helyszíne is.

A székesfehérvári Bory vár sokkal több, mint egy különleges építmény

Fotó: Kállai Márton / Forrás: Szabad Föld