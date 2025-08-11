Borszentelés: a település búcsúján a védőszent áldását kérték

Csókakő a Móri borvidék fontos része és nem csak azért, mert kiváló Ezerjó és sok más szőlőfajta ideális termőterülete, hanem azért is, mert a törött kelyhet összeforrasztani képes, a jégesőket elzavarni tudó Szent Donát oltalmazza.

Fotó: KIRALY FERENC

A védőszent névnapjának idején tartják a Szent Donát plébániatemplom búcsúját. Ez a mögöttünk álló hétvégén, augusztus 10-én vasárnap történt, amikor a szinte megtelt templomban imádkoztak a hívők a védőszenthez, hogy továbbra is óvja a közösséget, illetve hogy védje meg a szőlőket a viharkároktól, a jégesőtől.

Az ünnepi szentmisét Hortyi Gábor kisegítő lelkész tartotta, aki nem csak a lakosságra, hanem az oltár előterében felsorakozott borokra is kérte Isten áldását. A borszentelést követően a védőszent templom előtt álló szobrához mentek a hívek, majd a Szent Donát Borrend tartott egy agapé keretében koccintást délidőben, a templom egyre fogyó árnyékában.