Borkirálynő választás lesz a Móri Bornapokon

Minden második évben kerül sor Móri Borkirálynő választásra, így most 2025-ben újra megnyílt a lehetőség arra, hogy trónra kerülhessen valaki a jelentkezők közül.

A korábbi borkirálynő választáson négyen indultak és Négele Dóra (b2) képviselte Mórt és a Móri borvidéket két éven át

Fotó: Archív / Hrubos Zsolt

A szervező, vagyis a Móri Borvidék TDM Egyesület olyan 18 éven felüli hölgyek jelentkezését várja, akik elhivatottságot éreznek a borkultúra iránt, és szívesen, méltón képviselnék Mór városát és a Móri Borvidéket a következő két éven át. Jelentkezni egy rövid bemutatkozó írással lehet, a [email protected] címen.

Régi hagyomány visz a trónig

Még 1998-ban kezdődött a borkirálynő választás Móron Möllman Günterné asszony kezdeményezésére. Abban az évben új színfolttal lett gazdagabb a Móri Borvidék és a Móri Bornapok hagyománya, Abban az évben először választott Móri Borkirálynőt a hozzáértő zsűri. A jelentkezőknek nagyközönség és szigorú bírálók előtt, nyilvánosan kell a szőlő és a bor ismeretéről, a pincészetben és a borkóstolásban való jártasságukról számot adniuk. A legjobban szerepelt induló nyeri el egy évre a Móri Borkirálynő címet.

Szép ruha és korona

A Borkirálynő díszes mellényt, szalagot és természetesen koronát is kap, ám a legnagyobb elismerést az jelenti, hogy a trónra kerülés napjától számított két éven át képviselheti a győztes a Móri borvidéket, a bel- és külföldi rendezvényeken egyaránt. A királynő természetesen a móri szüreti felvonulás legfontosabb szereplője, ahogy a menet elején halad a hintóban, udvarhölgyeinek koszorújában.

Fel kell készülni a borkirálynő választásra

– Értékes díjak várnak azokra a versenyzőkre, akik vállalják az izgalmas megmérettetést. A verseny elméleti és gyakorlati feladatokból áll. Minden kérdés a szőlő és a bor körül forog, ám a felkészüléshez szükséges anyagokat biztosítják. A zsűri feladatait neves borászok, és a borrend tagjai látják el.

A 18. életévüket betöltött hölgyek jelentkezését várjuk, és a jelentkezési határidő szeptember 10. A verseny előtt felkészítő megbeszélést és pincelátogatást szervezünk és a borkirálynő választás időpontja október 2, helyszíne pedig a móri Lamberg-pince – áll a www.moriborvidek.hu versenykiírásában.