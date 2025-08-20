augusztus 20., szerda

Rovarcsípések

52 perce

Bőrgyógyász tanácsai: így kerülhetjük el a nyári rovarcsípések kellemetlenségeit

Címkék#allergiás#antihisztamin tabletta#szúnyog#reakció

Nyáron szinte lehetetlen úgy elmenni kirándulni, a strandra vagy akár csak egy kerti sütögetésre, hogy ne találkozzunk szúnyoggal, darazsakkal vagy kullancsokkal. Bár a legtöbb csípés „csak” kellemetlen viszketést okoz, vannak olyan esetek, amikor komolyabb baj is lehet belőlük.

Feol.hu
Bőrgyógyász tanácsai: így kerülhetjük el a nyári rovarcsípések kellemetlenségeit

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Dr. Harsányi Emese bőrgyógyász főorvos adott részletes tanácsokat arra, hogyan kezeljük és előzzük meg a problémákat − olvasható a duol.hu cikkében.

Szúnyog, darázs, pók – nem mindegy, ki csípett meg

A szakember szerint a szúnyog- és pókcsípések többnyire nem okoznak súlyos allergiás reakciót, viszont napokig megmaradhat a viszketés és a bőrpír. Ezzel szemben a darázs- vagy méhcsípés akár életveszélyes anafilaxiát is kiválthat.
Akik ismerten allergiásak, mindig vigyenek magukkal sürgősségi injekciót (Epipen), és antihisztamin tabletta szedése is indokolt lehet. A hűtés sokat segíthet, viszont kerülni kell a vizes borogatást, mert felázhat a bőr és könnyebben elfertőződik.

Ha a vakarás miatt sebes lesz a bőr, inkább fertőtlenítő oldattal kezeljük, ne krémmel. Növekvő bőrpír, duzzanat, fájdalom vagy láz esetén mindenképp orvoshoz kell fordulni, hiszen ilyenkor antibiotikumos kezelés válhat szükségessé.

Kullancscsípés: gyors eltávolítás, pontos megfigyelés

A kullancs eltávolításánál a legfontosabb a gyorsaság. Egy szemöldökcsipesszel is kivehető, de soha ne kenjünk rá zsírt vagy krémet. A beavatkozás előtt és után fertőtlenítsük a bőrt. Ha néhány nap alatt rendben gyógyul a csípés, nincs további teendő.
Viszont ha 8–14 nap múlva gyűrűszerű, növekvő bőrpírt tapasztalunk, azonnal háziorvoshoz kell fordulni, mert ez a Lyme-kór korai jele lehet. A kullancs agyvelő- és agyhártyagyulladást is terjeszthet, amely ellen van védőoltás – ezt a gyakran kirándulóknak, erdőkben dolgozóknak és gyerekeknek különösen ajánlják.

Megelőzés: a legjobb védelem

A rovarcsípések megelőzése a legbiztosabb módszer. Nyári túrák során is érdemes zárt ruházatot, bakancsot viselni, a nadrág szárát betűrni a zokniba, és kullancsriasztót használni. A kirándulás végén alaposan nézzük át a ruházatot és a bőrfelületet.
Otthon pedig fertőtlenítsük a friss csípéseket, a nedvező sebeket néhány napig fedőkötéssel is védhetjük.

Házipatika nyárra

A szakemberek javaslata szerint mindig legyen otthon:

  • antihisztamin tabletta,
  • fertőtlenítő oldat,
  • fedőkötés,
  • kullancseltávolító csipesz,
  • valamint rovarriasztó spray.

Egy kis odafigyeléssel tehát elkerülhetjük, hogy a nyári élmények helyett a rovarcsípések kellemetlenségeivel kelljen foglalkoznunk.

