Bárki részt vehet az ejtőernyős ugrásban a börgöndi repülőnapon

Az Albatrosz Repülő Egyesület közössége az elmúlt szombaton egy olyan egykori ejtőernyős főtisztet köszöntött 80. születésnapja alkalmából a börgöndi repülőtéren, aki nyugdíjba vonulása után minden alkalommal a légiparádék fáradhatatlan segítőjének bizonyult. Így lesz ez idén, harmincadik alkalommal is. Mészáros György mellett azonban nagyon sokan mások ugyancsak rengeteget tesznek azért, hogy a székesfehérváriak és a koronázó város repülőterére látogatók a börgöndi repülőnap során ismét felejthetetlen élményekkel legyenek gazdagabbak.

Az új szimulátor teljesen új világot nyitott meg az ejtőernyős kiképzések során – így lesz ez a börgöndi repülőnapon is

Forrás: ARE

A szervezők bejelentették, hogy a megszokott földi és légi programok mellett egy újabb különlegességet is bemutatnak szeptember 14-én, vasárnap a közönségnek. Bárki megismerkedhet majd a Sokol ejtőernyő szimulátor berendezéssel, amely egy olyan eszköz, amit az ejtőernyősök többlépcsős kiképzésére fejlesztettek ki, lehetővé téve a valós ugrás körülményeit leginkább megközelítő tréninget. Gyakorolni lehet vele az éjjellátós, a légzőkészülékes, a felszereléssel való bevetéseket, alkalmazásának célja, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tökéletesen realisztikus környezetet biztosítson az ejtőernyős kiképzés minden fázisához. A szimulátor egyik legfontosabb gyakorlati előnye, hogy használatával az ugrók tökéletesíthetik képességeiket, ezzel rövidítve le jelentősen a tapasztalatszerzéshez szükséges időt.

Az új eszközt Szolnokon, a helikopterdandárnál használták először, szeptemberben Börgöndön is láthatjuk majd.

Forrás: ARE

Az ez évi börgöndi repülőnap különlegessége

A berendezést mindössze három éve használják a hazai katonai ejtőernyős kiképzésben, a börgöndi szervezőknek azonban sikerült elhozniuk a jubileumi eseményre. A légiparádé programjának összeállítása, alakítása folyamatosan tart, ez jelenleg a repülőegyesület tagjainak legfontosabb feladata.

– Van már egy ilyen szimulátor Magyarországon, Szolnokon – mondta a FEOL-nak Pula József, az Albatrosz Repülő Egyesület ejtőernyős szakosztályának vezetője. – Remek berendezés, mindent lehet vele szimulálni, a zuhanást, az ugrást, az ejtőernyő irányítását, miközben különböző ugróterületeket lehet beállítani rajta. Az ejtőernyős a szimuláció közben ugyanolyan pozícióban van, mint egy valódi ugrásnál. A berendezés Csehországból, a gyártótól érkezik Börgöndre és elvileg egy rövid felkészítés után bárki használhatja majd, hiszen nem kell hozzá sem orvosi vizsgálat, sem pedig kiképzés.