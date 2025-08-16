augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

25°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új programelem

33 perce

Bárki részt vehet az ejtőernyős ugrásban a börgöndi repülőnapon

Címkék#Börgöndi repülőnap#program#szimulátor

A hagyomány kötelesség és egyben felelősség, ennek megfelelően állítják össze az idei, jubileumi esemény programját. Rövidesen a börgöndi repülőnap látványosságainak sorába lép egy ejtőernyőszimulátor-berendezés is.

Az Albatrosz Repülő Egyesület közössége az elmúlt szombaton egy olyan egykori ejtőernyős főtisztet köszöntött 80. születésnapja alkalmából a börgöndi repülőtéren, aki nyugdíjba vonulása után minden alkalommal a légiparádék fáradhatatlan segítőjének bizonyult. Így lesz ez idén, harmincadik alkalommal is. Mészáros György mellett azonban nagyon sokan mások ugyancsak rengeteget tesznek azért, hogy a székesfehérváriak és a koronázó város repülőterére látogatók a börgöndi repülőnap során ismét felejthetetlen élményekkel legyenek gazdagabbak.

Az új szimulátor teljesen új világot nyitott meg az ejtőernyős kiképzések során – így lesz ez a börgöndi repülőnapon is
Az új szimulátor teljesen új világot nyitott meg az ejtőernyős kiképzések során – így lesz ez a börgöndi repülőnapon is
Forrás: ARE

A szervezők bejelentették, hogy a megszokott földi és légi programok mellett egy újabb különlegességet is bemutatnak szeptember 14-én, vasárnap a közönségnek. Bárki megismerkedhet majd a Sokol ejtőernyő szimulátor berendezéssel, amely egy olyan eszköz, amit az ejtőernyősök többlépcsős kiképzésére fejlesztettek ki, lehetővé téve a valós ugrás körülményeit leginkább megközelítő tréninget. Gyakorolni lehet vele az éjjellátós, a légzőkészülékes, a felszereléssel való bevetéseket, alkalmazásának célja, hogy a lehető legnagyobb biztonságban tökéletesen realisztikus környezetet biztosítson az ejtőernyős kiképzés minden fázisához. A szimulátor egyik legfontosabb gyakorlati előnye, hogy használatával az ugrók tökéletesíthetik képességeiket, ezzel rövidítve le jelentősen a tapasztalatszerzéshez szükséges időt.

Az új eszközt Szolnokon, a helikopterdandárnál használták először, szeptemberben Börgöndön is láthatjuk majd.
Forrás: ARE

Az ez évi börgöndi repülőnap különlegessége

A berendezést mindössze három éve használják a hazai katonai ejtőernyős kiképzésben, a börgöndi szervezőknek azonban sikerült elhozniuk a jubileumi eseményre. A légiparádé programjának összeállítása, alakítása folyamatosan tart, ez jelenleg a repülőegyesület tagjainak legfontosabb feladata.  

– Van már egy ilyen szimulátor Magyarországon, Szolnokon – mondta a FEOL-nak Pula József, az Albatrosz Repülő Egyesület ejtőernyős szakosztályának vezetője. – Remek berendezés, mindent lehet vele szimulálni, a zuhanást, az ugrást, az ejtőernyő irányítását, miközben különböző ugróterületeket lehet beállítani rajta. Az ejtőernyős a szimuláció közben ugyanolyan pozícióban van, mint egy valódi ugrásnál. A berendezés Csehországból, a gyártótól érkezik Börgöndre és elvileg egy rövid felkészítés után bárki használhatja majd, hiszen nem kell hozzá sem orvosi vizsgálat, sem pedig kiképzés.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu