Pohárban a múlt és jövő: borlovagavatás ünnepi hangulatban (galéria)

Augusztus Nagyboldogasszony hava, az új kenyér hava, a bor hava és Szent István ünnepe – mind az életről szól, hiszen az új kenyér az életet jelenti évezredek, évszázadok óta, csakúgy, mint Szent István, akinek államalapítása nélkül ma nem lennénk fehérváriak, s nem lennénk magyarok – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Vargha Tamás, Székesfehérvár országggyűlési képviselője az Öreghegyi Mulatságok nyitó rendezvényén.

Hit, haza, hagyomány

Az idei már a 33. alkalom, hogy színes programokkal várják a városrészben élőket, a fehérváriakat és a távolabbról érkezőket az Öreghegyi Mulatságokon. A városrészben élők minden évben nagy szeretettel és lelkesedéssel készülnek a programra, bízva abban, hogy aki kilátogat a rendezvényre, hírül viszi Öreghegy báját, szépségét és vendégszeretetét – köszöntötte a résztvevőket a városrész önkormányzati képviselője, Östör Annamária.

Az államalapítás ünnepének előestéjén nem maradhatott el a kenyérszentelés sem, melyet Ugrits Tamás, Öreghegy plábánosa végzett el. – A kenyér az életet jelenti, s hitünk szerint az életet Istentől kaptuk és Istennek tartozunk vele elszámolással. Az élet pedig akkor emberi, ha Isten áldása van rajta. Mikor megáldom a kenyeret és a bort, tulajdonképpen emberi életünket áldjuk meg és ajánljuk Istennek. Bízzunk Istenben, aki életet adott nekünk és legyünk felelősek önmagunk és mások életéért, s éljünk abban a hitben és szeretetben, amelyet a kenyér és a bor jelent számunkra, s amely jelképek a családot, a hazát és a nemzetet is jelentik – szólt a plébános.