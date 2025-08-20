augusztus 20., szerda

1 órája

Pohárban a múlt és jövő: borlovagavatás ünnepi hangulatban (galéria)

A borlovagrendek felvonulásával, borlovagavatással és díjátadóval és kenyérszenteléssel kezdődtek az Öreghegyi Multaságok programjai kedden a székesfehérvári városrészben. A három évtizedes múlttal bíró rendezvény szorosan összeforrt a borral, a bor ünnepével, s a jeles alkalomból a díjnyertes nedűk kóstolására is lehetőség nyílt. Este koncertek, utabál és fény-lézer show szórakoztatta a közönséget.

Gombor Lili
Pohárban a múlt és jövő: borlovagavatás ünnepi hangulatban (galéria)

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Augusztus Nagyboldogasszony hava, az új kenyér hava, a bor hava és Szent István ünnepe – mind az életről szól, hiszen az új kenyér az életet jelenti évezredek, évszázadok óta, csakúgy, mint Szent István, akinek államalapítása nélkül ma nem lennénk fehérváriak, s nem lennénk magyarok – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Vargha Tamás, Székesfehérvár országggyűlési képviselője az Öreghegyi Mulatságok nyitó rendezvényén. 

Hit, haza, hagyomány

Az idei már a 33. alkalom, hogy színes programokkal várják a városrészben élőket, a fehérváriakat és a távolabbról érkezőket az Öreghegyi Mulatságokon. A városrészben élők minden évben nagy szeretettel és lelkesedéssel készülnek a programra, bízva abban, hogy aki kilátogat a rendezvényre, hírül viszi Öreghegy báját, szépségét és vendégszeretetét – köszöntötte a résztvevőket a városrész önkormányzati képviselője, Östör Annamária.

Az államalapítás ünnepének előestéjén nem maradhatott el a kenyérszentelés sem, melyet Ugrits Tamás, Öreghegy plábánosa végzett el. – A kenyér az életet jelenti, s hitünk szerint az életet Istentől kaptuk és Istennek tartozunk vele elszámolással. Az élet pedig akkor emberi, ha Isten áldása van rajta. Mikor megáldom a kenyeret és a bort, tulajdonképpen emberi életünket áldjuk meg és ajánljuk Istennek. Bízzunk Istenben, aki életet adott nekünk és legyünk felelősek önmagunk és mások életéért, s éljünk abban a hitben és szeretetben, amelyet a kenyér és a bor jelent számunkra, s amely jelképek a családot, a hazát és a nemzetet is jelentik – szólt a plébános.

Öreghegyi Mulatság 2025-ben

Fotók: Fehér Gábor / FMH

Borlovagavatás, borünnep és díjátadó

Az Öreghegyi Mulatságok az évek során összeforrt a borral, a bor ünnepével, így a program elválaszthatatlan részesei a borászatok, melyek képviselőiként a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége is részt vett a városrészi rendezvényen. Nagy Benedek A szőlőműves című szobrának megkoszorúzása után az ország valamennyi részéből érkező borlovagrendek felvonulása következett a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend műsorának nyitányaként.

Ám mielőtt sor került volna a hagyományos borlovagavatásra, egy kis visszatekintés keretében a közönség megismerhette azokat a borászatokat, amelyek az év során különböző megmérettetéseken, kiemelkedő eredményt értek el. Így az egyik legrangosabb rendezvény, a májusban lezajlott Fejér Vármegye Bora verseny eredményeit is felelevenítették. A megmérettetésre olyan termelők nevezték boraikat, akik már a kistérségi vagy a borvidéki borversenyeken kiváló eredményt értek el, így méltán számíthattak jó eredményre. Az alábbi helyezettek elismeréseiket a májusi díjátadón vehették át.

  • legjobb desszertbor: Paulus Borház-Paulus Icewine (2021.) 
  • legjobb fehérbor Sauvignon Blanc: Megyesi Dezső-Dezsőbarát Bora (2024.)
  • legjobb vörösbor:  Agárdi Cabernet Franc - Agárdi Csóbor Pincészet (2021.)
  • legjobb rozé bor: Agárdi Kékfrankos - Agárdi Csóbor Pincészet (2024.) 
  • Fejér Vármegye Bora: Sauvignon Blanc: Nagy Gábor - Családi Szőlőbirtok (2024.) 

Az versenyen szép számmal indultak öreghegyi termelők is, közülük választotta ki a zsűri azt, aki megítélésük szerint leginkább méltóvá vált a 2025-ös év Öreghegy Bortelmelője címre. Az elismerést egy 2024-es évjáratú öreghegyi vegyesbor kapta, termelője Pásztor István. A díjat az Öreghegyi Mulatságok színpadán vehette át a borász.

A borlovagrend műsora igazi meglepetést is tartogatott a közönség számára, amely tán álmában sem hitte volna, milyen felfrissülésben lehet része a tikkasztó hőségben: a díjazott borokból ingyenes kóstolási lehetőség várta mindazokat, akik nem érték be a Cabernet Franc és Sauvignon Blanc szépen csengő, elegáns hangzásával, s inkább ízlelőbimbóikra bízták volna a minőségellenőrzést.

Új borlovagokat avattak

Nem maradhatott el a Noé-Hegyi Szent István Borlovagrend ceremóniája sem, a borlovagavatás. Az idei három jelöltet Simon József, a borrend ceremóniamestere állította próba elé, amelynek teljesítése után egy eskütétel kíséretében az esemény házigazdája, a borrend nagymestere, Dinnyés Ferenc borlovaggá avatta Németh Nyiba Sándort, Illyés Szabolcsot és Magyar Viktort.

Népi játszó, koncertek és lézershow

S míg a felnőttek a gyermekek számára fanyar és ismeretlen ízekkel ismerkedtek, addig a kicsik a népi játszó különleges játékinak világában merültek el, kitörő lelkesedéssel fedezve fel a modern kor gyermeke számára furcsának tűnő játékokat. S hogy az éhgyomorra leküldött nemes nedűk fogyasztásából ne legyen baj, terített asztalkán megannyi édesség, sütemény sorakozott. A nap folytatásában pedig koncertek, így többek közt a PTE Brass Band, Vastag Tamás és Mészáros János Elek műsora várta az érdeklődőket, míg este a Fantom zenekar húzta a talpalávalót az utcabálon, majd a nap az Il Silenzio hangjaival ért véget.

 

