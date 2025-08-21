augusztus 21., csütörtök

Fájó szívvel búcsúzunk

1 órája

Gyászol a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Címkék#főnővér#Szent György Egyetemi Oktató Kórház#Bokorné Sike Erika

Ismét egy remek emberrel lett kevesebb Fejér vármegye. Elhunyt Bokorné Sike Erika.

Gyászol a vármegyei kórház.

Forrás: feol archív

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Facebook bejegyzésében tudatta a szomorú hírt, hogy korábbi osztályvezető főnővére elhunyt. Bokorné Sike Erika türelemmel viselt betegsége után 2025. augusztus 21-én örökre megpihent.

Bokorné Sike
Mély megrendüléssel búcsúzik a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház korábbi osztályvezető főnővérétől, Bokorné Sike Erikától.
Forrás:   Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Facebook oldala

Erika életét a gyógyításnak és a hivatásnak szentelte. Pályája során mindig a tudás bővítésére, az újabb és újabb ismeretek megszerzésére törekedett, hogy a lehető legjobban segíthesse betegeit és támogathassa munkatársait. A Szent György Kórházban eltöltött évtizedek alatt szakmai felkészültsége, tiszta embersége és közösségépítő ereje mindannyiunk számára példát jelentett. – emlékezett meg róla közösségi oldalán egykori munkahelye.
Szakmai munkássága országos szinten is meghatározó volt érdekképviseleti tevékenységének, valamint számos kitüntetésének köszönhetően.
Erika elvesztése pótolhatatlan veszteség mind a kórházban, mind a szakmában.
 

 

 

