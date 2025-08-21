Gyászol a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Facebook bejegyzésében tudatta a szomorú hírt, hogy korábbi osztályvezető főnővére elhunyt. Bokorné Sike Erika türelemmel viselt betegsége után 2025. augusztus 21-én örökre megpihent.

Mély megrendüléssel búcsúzik a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház korábbi osztályvezető főnővérétől, Bokorné Sike Erikától.

Forrás: Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Facebook oldala

Erika életét a gyógyításnak és a hivatásnak szentelte. Pályája során mindig a tudás bővítésére, az újabb és újabb ismeretek megszerzésére törekedett, hogy a lehető legjobban segíthesse betegeit és támogathassa munkatársait. A Szent György Kórházban eltöltött évtizedek alatt szakmai felkészültsége, tiszta embersége és közösségépítő ereje mindannyiunk számára példát jelentett. – emlékezett meg róla közösségi oldalán egykori munkahelye.

Szakmai munkássága országos szinten is meghatározó volt érdekképviseleti tevékenységének, valamint számos kitüntetésének köszönhetően.

Erika elvesztése pótolhatatlan veszteség mind a kórházban, mind a szakmában.

