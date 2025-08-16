Böjte Csaba vonattal érkezett Bodajkra

A katolikus egyház legnagyobb ünnepe augusztus 15-én van. Ilyenkor emlékeznek Nagyboldogasszony mennybevételének napjára. A budapesti Keleti pályaudvarról indult a zarándokvonat, melyen Böjte Csaba ferences rendi szerzetes egész úton gyóntatta azokat a zarándokokat, akik hozzá fordultak. A reggel fél hétkor induló vonat csak Székesfehérváron állt meg, majd folytatta az útját a Bodajki Mindenkor Segítő Szűzanya Kegyhelyre, ahol több helyen is volt lehetőség gyónásra, még a mise alatt is.

A zarándokok meglátogatták a kegyhely templomát, ám a mise a zarándokudvaron volt – ezen vett részt Böjte Csaba is

Fotó: PJD

Egy meghívásnak tett eleget Böjte Csaba

– A kedves Mórocz Tamás atya meghívott engemet, de nem szeretek egyedül járni, szokták mondani, hogy a baj nem jár egyedül, ezért szóltam Budai Lászlónak, hogy szervezzen egy zarándoklatot, mert kiderült, hogy Magyarországon ezt a gyönyörű, ősi Szent István is látogatott zarándokhelyet olyan kevesen ismerik. A szervezést követően el is indultunk és mintegy 250 emberrel érkeztünk ide Bodajkra. Számomra nagy öröm az, hogy így, egy nagy családdal közösen köszönthetjük a Boldogságos Szűzanyát, aki kétezer évvel ezelőtt elment Erzsébethez, az ő idős rokonához, köszönteni, örömmel, ujjongva és Istent dicsőítve együtt voltak, ezért azt gondolom, hogy nekünk is ez a dolgunk, örvendjünk egymásnak. Örvendjünk annak, hogy Isten szeret bennünket – fogalmazott Böjte Csaba, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a horizont bővíthető.

Olyan ember volt, mint mi

– Mária mennybemenetelét ünnepeljük, megemlékezünk arról is, hogy a Jó Isten nem csak kér, hanem adni is tud. Sok mindent kért a Szűzanyától is, akinek sok tőr átjárta az ő szívét, de azért gyönyörű, hogy az ember nem biodíszlet az Úr számára, nem szolgaszemélyzet, és így a mennyek királynő asszonya lett Mária, egy olyan ember mint mi, aki porból született, aki botladozott itt a földön. Nagyon fontos, hogy kitárjuk a horizontjainkat. Nem 20-30-80 év az ember garanciája, hanem örökélet. A gyerekeimnek is azt szoktam mondani, nézzék meg a hátukat, mert bele van pecsételve az Úr érvényes örök garanciája. Nem olyanok vagyunk, mint a befőtt az üvegben, hogy ki kell dobni, ha lejárt az adott idő, mert hallhatatlan lelkünk van. Olyan szépen mondja Jézus Krisztus is, hogy: „Szem nem látta, fül nem hallotta, ember fel nem fogja azt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Mária szerette, testestől-lelkestől, és hisszük, hogy Ő ott van a mennyek országában – mondta a szerzetes, akit sokszor és sokan keresnek meg kérésekkel, kérdésekkel. Megkérdeztük tőle, hogy milyen kérésekkel keresik meg őt a hívők?