Böjte Csaba vonattal érkezett Bodajkra
Augusztus 15-én, vagyis Szűz Mária mennybevételének napján zarándokvonat érkezett az egyik legősibb Mária-kegyhelyre. A zarándoklat Budapestről indult, Székesfehérvár érintésével, hogy aztán a sárga szalagos zarándokok kiszállhassanak a bodajki vasútállomáson és énekelve menjenek a mise helyére, vagyis a kegyhelyig, Böjte Csaba vezetésével.
Fotó: PJD
A katolikus egyház legnagyobb ünnepe augusztus 15-én van. Ilyenkor emlékeznek Nagyboldogasszony mennybevételének napjára. A budapesti Keleti pályaudvarról indult a zarándokvonat, melyen Böjte Csaba ferences rendi szerzetes egész úton gyóntatta azokat a zarándokokat, akik hozzá fordultak. A reggel fél hétkor induló vonat csak Székesfehérváron állt meg, majd folytatta az útját a Bodajki Mindenkor Segítő Szűzanya Kegyhelyre, ahol több helyen is volt lehetőség gyónásra, még a mise alatt is.
Egy meghívásnak tett eleget Böjte Csaba
– A kedves Mórocz Tamás atya meghívott engemet, de nem szeretek egyedül járni, szokták mondani, hogy a baj nem jár egyedül, ezért szóltam Budai Lászlónak, hogy szervezzen egy zarándoklatot, mert kiderült, hogy Magyarországon ezt a gyönyörű, ősi Szent István is látogatott zarándokhelyet olyan kevesen ismerik. A szervezést követően el is indultunk és mintegy 250 emberrel érkeztünk ide Bodajkra. Számomra nagy öröm az, hogy így, egy nagy családdal közösen köszönthetjük a Boldogságos Szűzanyát, aki kétezer évvel ezelőtt elment Erzsébethez, az ő idős rokonához, köszönteni, örömmel, ujjongva és Istent dicsőítve együtt voltak, ezért azt gondolom, hogy nekünk is ez a dolgunk, örvendjünk egymásnak. Örvendjünk annak, hogy Isten szeret bennünket – fogalmazott Böjte Csaba, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a horizont bővíthető.
Olyan ember volt, mint mi
– Mária mennybemenetelét ünnepeljük, megemlékezünk arról is, hogy a Jó Isten nem csak kér, hanem adni is tud. Sok mindent kért a Szűzanyától is, akinek sok tőr átjárta az ő szívét, de azért gyönyörű, hogy az ember nem biodíszlet az Úr számára, nem szolgaszemélyzet, és így a mennyek királynő asszonya lett Mária, egy olyan ember mint mi, aki porból született, aki botladozott itt a földön. Nagyon fontos, hogy kitárjuk a horizontjainkat. Nem 20-30-80 év az ember garanciája, hanem örökélet. A gyerekeimnek is azt szoktam mondani, nézzék meg a hátukat, mert bele van pecsételve az Úr érvényes örök garanciája. Nem olyanok vagyunk, mint a befőtt az üvegben, hogy ki kell dobni, ha lejárt az adott idő, mert hallhatatlan lelkünk van. Olyan szépen mondja Jézus Krisztus is, hogy: „Szem nem látta, fül nem hallotta, ember fel nem fogja azt, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Mária szerette, testestől-lelkestől, és hisszük, hogy Ő ott van a mennyek országában – mondta a szerzetes, akit sokszor és sokan keresnek meg kérésekkel, kérdésekkel. Megkérdeztük tőle, hogy milyen kérésekkel keresik meg őt a hívők?
Elkészült a házi feladat
– Egész Budapesttől idáig gyóntattam, nagyon sok ember eljött, köztük olyanok is, akik a napokban veszítették el családtagjaikat. Ők gyásszal és szomorúsággal érkeztek, de sok olyan volt, aki születés- vagy éppen névnapot ünnepelt, esetleg aranylakodalmasok, akik az 50 közösen eltöltött évet ezzel a zarándoklattal ünnepelték meg. Sokan vagyunk és mindenki a maga gondját, fájdalmát, örömét, búját-baját, de sokszor a háláját is hozza egy ilyen zarándoklatra. Ferenc pápának volt az az ötlete, hogy 2025 legyen a Jóremény zarándok éve. Hát ha ez a házi feladat, akkor pipáljuk ki a házi feladatot! Oldjuk meg! – fogalmazott Böjte Csaba, aki nem csak a zarándoklatot vezette, hanem a szentmisét is ő tartotta.
Töredelmes bűnbánat a mise alatt is
– Köszöntsük Máriát énekszóval, imával, töredelmes bűnbánattal! Nézzünk magunkba! Vajon ez a keresztény tiszta öröm, mennyire ragyogja be az életünket? Hagyjuk-e hogy a gonosz lélek kilopja a szívünkből a jókedvet, a derűt, a vidámságot, a hálát? Ha úgy éreznénk, hogy többet panaszkodunk, meg nyafogunk, meg zsummogunk, mint amennyit kellene, akkor szentmise legelején vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és söpörjük ki ezt a csúf nyafogást, zsörtölődést, amit sokszor egymással szemben is és Istennel szemben is elkövetünk. Bánjuk meg bűneinket! – mondta a hívőkkel megtelt zarándokudvaron Böjte Csaba, aki a külső oltárnál celebrálta a szentmisét.
Keletiből a Keletiig tartott a zarándoklat
A nagy melegben a Bodajki Kálváriára nem ment fel a menet, így a mise utáni pihenés és kegytárgy vásár után összeállt a zarándokmenet és a Keleti Pályaudvarról indulók, a tartalmas napot követően visszatértek a Keletibe.