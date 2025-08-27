augusztus 27., szerda

Vízügyek

3 órája

A városi intézményekben biztonságos a víz, az Árpád Technikum kollégiumában folyamatos a fertőtlenítés

Címkék#eredmény alakulás#vizsgálat#víz

A Székesfehérvár önkormányzati intézményeiben, például óvodákban és bölcsődékben végzett mérések negatív eredményt mutattak a Pseudomonas aeruginosa baktériumra. Az Árpád Technikum kollégiumában azonban továbbra is jelen van a kórokozó, ezért folyamatos a víz tisztítása.

Feol.hu

Az elmúlt napokban Székesfehérvár önkormányzata tíz fenntartású intézményben – főként óvodákban és bölcsődékben – végzett vízvizsgálatokat. Minden mérés negatív eredménnyel zárult – erősítette meg Cser-Palkovics András polgármester –, így ezekben a közintézményekben a vízellátás biztonságos. Az érintett helyeken, ahol szükséges volt, elvégezték az átöblítést és megelőző fertőtlenítést.

Save,Water.,Little,Kid,Keeps,Turning,Off,The,Running,Water
Fotó: Shutterstock

Ahogy azt korábban megírtuk, az Árpád Technikum kollégiumában az éves rutinvizsgálat során kimutatták a Pseudomonas aeruginosa baktérium – mostanra csökkenő - jelenlétét. A fertőtlenítés folyamatos, és a tanítás, valamint a kollégisták beköltözése csak akkor kezdődhet el, ha a baktérium teljesen eltűnik a rendszerből.

A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház „B” épületének vízhálózatába pedig olyan berendezést szereltek be, amely folyamatosan adagolja a speciális fertőtlenítőszert. Az anyag emberre veszélytelen, a beüzemelést követően pedig az illetékes szervek megkezdték a monitorozást. A szakhatóságokkal és a közműszolgáltatóval továbbra is állandó kapcsolatban állnak, így a betegellátás zavartalanul folytatódik.

 

