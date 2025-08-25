Érkezik a kamerás bírságolás: akkor is megbüntethetnek a biztonsági öv miatt, ha be vagy kötve

Július 5-től módosult a közúti közlekedésről szóló törvény, mely szerint, ha az utas nem kapcsolja be a biztonsági övet, a felelősség a sofőrt, pontosabban a jármű üzembentartóját terheli. Szeptember 18-tól azonban egy másik, ezzel összefüggésben lévő kamerás bírságolásos rendelet is életbe lép – írja a baon.hu.

Be nem kötött biztonsági öv: több százeres nagyságú lehet a bírság

Fotó: illusztráció (BÁ/MW)

Szigorúbban büntetik a be nem kötött biztonsági övet

Nem csak az a fontos, hogy a sofőrnek legyen bekötve a biztonsági öve, a bírság ugyanis minden egyes utasra külön-külön vonatkozik, azaz több bekötetlen utas esetén összeadódik az összeg.

Három eltérő kategóriában büntetik a be nem kötött övet: lakott területen belül, kívül és autópályán vagy autóúton. A bírságok konkrét összegét a baon.hu-n olvashatja.

A nyáron, az M1-es autópályán történt szörnyű balesetben egy gyerek és három felnőtt halt meg. A halálos baleset áldozatai közül senki nem használt biztonsági övet.