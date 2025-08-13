augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

30°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

1 órája

Kamerával figyelnek, 60 ezres bírság járhat ezért a szabálytalanságért

Címkék#szennyviz#szennyvízcsatorna#jogszabály#bírság#csapadékvíz

Bár a jogszabály világos, tudtukon kívül mégis sokan vétenek a szabály ellen. Aki mégis megszegi a szabályt, az súlyos büntetésre, bírságra számíthat.

Feol.hu
Kamerával figyelnek, 60 ezres bírság járhat ezért a szabálytalanságért

Forrás: MW/archív

A jogszabály szerint tilos az esővíz elvezetése a szennyvízcsatornába – erre külön rendszer szolgál. Az ilyen szabálytalanság súlyos következményekkel járhat, s aki azt hiszi, szárazon megúszhatja, az nagyot téved. A bírság több tízezer forint is lehet.

Több tíz ezer forint lehet a bírság az esővíz szabálytalan elvezetéséért
Komoly bírság járhat az esővíz szabálytalan elvezetéséért
Forrás:  Shutterstock

A 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet egyértelműen megtiltja az esővíz elvezetését a szennyvízcsatornába, mert azokat csak a háztartási és ipari szennyvizekre tervezték – írja a Bama.hu cikke, amely fel is sorolja, milyen problémákat okozhat az, ha a csapadékvíz nagy mennyiségben kerül a szennyvízhálózatba. Többek közt túlterhelheti a vízhálózatot, így

  • a víz átzúdulhat az ingatlanokba vagy közterületekre,
  • zavar keletkezhet a tisztítótelepek működésében,
  • és komolyabb környezeti károkat is okozhat.

 

Kamerával ellenőriznek, tízezrekre rúghat a bírság

Több szolgáltató használ füstgenerátoros, valamint kamerás ellenőrzést, ezekkel kutatják az illegális bekötéseket. Ha szabálytalanságon érnek valakit, annak bizony alaposan a zsebébe kell nyúlnia, ugynais 60 ezer forint kötbért kell kifizetnie, valamint jegyzőkönyvet is készítenek, és az érintettet felszólítják a hibás megoldás megszüntetésére.

Amennyiben ez nem történik meg időben, további 15  ezer forint vagy – cégek esetében – 25 ezer forint felszólítási díj is kiszabható, plusz pótdíjként akár kétezer forint per köbméter esővíz megfizetésére is kötelezhetnek.

A Baon.hu cikkében mindemellett olvashatunkaz elternatív, jogszerű lehetőségekről, és arról is, hová vezethető el például a medence vize.

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu