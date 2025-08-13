Kamerával figyelnek, 60 ezres bírság járhat ezért a szabálytalanságért

A jogszabály szerint tilos az esővíz elvezetése a szennyvízcsatornába – erre külön rendszer szolgál. Az ilyen szabálytalanság súlyos következményekkel járhat, s aki azt hiszi, szárazon megúszhatja, az nagyot téved. A bírság több tízezer forint is lehet.

Komoly bírság járhat az esővíz szabálytalan elvezetéséért

Forrás: Shutterstock

A 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet egyértelműen megtiltja az esővíz elvezetését a szennyvízcsatornába, mert azokat csak a háztartási és ipari szennyvizekre tervezték – írja a Bama.hu cikke, amely fel is sorolja, milyen problémákat okozhat az, ha a csapadékvíz nagy mennyiségben kerül a szennyvízhálózatba. Többek közt túlterhelheti a vízhálózatot, így

a víz átzúdulhat az ingatlanokba vagy közterületekre,

zavar keletkezhet a tisztítótelepek működésében,

és komolyabb környezeti károkat is okozhat.

Kamerával ellenőriznek, tízezrekre rúghat a bírság

Több szolgáltató használ füstgenerátoros, valamint kamerás ellenőrzést, ezekkel kutatják az illegális bekötéseket. Ha szabálytalanságon érnek valakit, annak bizony alaposan a zsebébe kell nyúlnia, ugynais 60 ezer forint kötbért kell kifizetnie, valamint jegyzőkönyvet is készítenek, és az érintettet felszólítják a hibás megoldás megszüntetésére.

Amennyiben ez nem történik meg időben, további 15 ezer forint vagy – cégek esetében – 25 ezer forint felszólítási díj is kiszabható, plusz pótdíjként akár kétezer forint per köbméter esővíz megfizetésére is kötelezhetnek.

A Baon.hu cikkében mindemellett olvashatunkaz elternatív, jogszerű lehetőségekről, és arról is, hová vezethető el például a medence vize.