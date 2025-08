A minap megütötte a fülemet: „Bezzeg a mi időnkben!” Óh, istenem, hányszor hallottam ezt szüleimtől! Biztosan ti is belefutottatok már ebbe, amikor a tapasztaltabb generáció úgy adja elő a „bezzeg régen” sztorijait, hogy szinte utópisztikus képet fest azokról az időkről. Néhány éve még megmosolyogtam, mára viszont azt vettem észre, hogy óhatatlanul is szófordulataim részévé vált. Lehet a közelgő születésnapomból fakadó élettapasztalat tett oly bölcsé, hogy kijelentsem: igazuk volt! Magamon is érzem, hogy korunk vívmánya, az a bizonyos online világ megfoszt minket a találkozások örömétől, ám amikor újra átéljük, akkor érezzük, hogy a régi szép idők világa nincs is messze tőlünk, sőt ott kopogtat az ajtónkon. Nincs más dolgunk, mint felöltözni és kilépni rajta.