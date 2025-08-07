Bezár az Aranybulla Könyvtár

Az Aranybulla Könyvtár hétfőtől csütörtökig 9.00 és 16.00 óra között áll az olvasók rendelkezésére szolgáltatásaival. Augusztus 11-től 24-ig az intézmény zárva tart majd. A könyvtár augusztus 25-től, hétfőtől várja ismét az olvasókat – tájékoztatott az ÖKK.