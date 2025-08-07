Frissen Fejérből
5 órája
Bezár az Aranybulla Könyvtár
Két hétre bezár az Aranybulla Könyvtár. Jelenleg nyári működési rend szerint, hétfőtől csütörtökig tart nyitva.
Az Aranybulla Könyvtár hétfőtől csütörtökig 9.00 és 16.00 óra között áll az olvasók rendelkezésére szolgáltatásaival. Augusztus 11-től 24-ig az intézmény zárva tart majd. A könyvtár augusztus 25-től, hétfőtől várja ismét az olvasókat – tájékoztatott az ÖKK.
