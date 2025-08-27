augusztus 27., szerda

Történelmi pillanat

1 órája

63 éve érkezett meg Kápolnásnyékre az első Barátság-olajszállítmány

Címkék#Kápolnásnyék#barátság kőolajvezeték#olajszállítmány

Hatvanhárom éve, 1962 szeptemberében érkezett meg Kápolnásnyékre az első olajszállítmány a Barátság Kőolajvezetéken. A történelmi pillanatot hatalmas építkezés előzte meg, amelynek nyomai a korabeli filmhíradók képkockáin ma is láthatók.

Feol.hu

Hat évtizednél is régebben, 1962 szeptemberében bizonyos tekintetben történelmet írt Kápolnásnyék: a település határában ekkor érkezett meg először a Barátság Kőolajvezetéken az olaj a Szovjetunióból. A Volga-vidéktől induló, közel 5 ezer kilométer hosszú vezetékrendszer a szocialista országok közös energiabiztonságát szolgálta, és Magyarországon keresztül is fontos útvonalat kapott.

Barátság Kőolajvezeték
 1962 szeptemberében érkezett meg Kápolnásnyékre az első olajszállítmány a Barátság Kőolajvezetéken
Forrás: MTI

Történelmi pillanat: megérkezett az olajszállítmány a Barátság Kőolajvezetéken

A magyar szakasz az Ipoly mentén lépett hazánk területére, majd 145 kilométeren át vezetett Kápolnásnyékig. A korabeli híradások pontosan feljegyezték a pillanatot: 1962. szeptember 19-én, reggel 9 óra 22 perckor gördült be az első olajoszlop a kápolnásnyéki szivattyúállomásra. Az út élén egy úgynevezett „csőgörény” haladt, amely a vezeték belső falát tisztította – 46 órán keresztül tartott, mire a határtól a Velencei-tó partjáig ért.

A filmhíradók képkockái máig őrzik annak az óriási munkának az emlékét, amelyet a szerelők és mérnökök végeztek a Fejér megyei település környékén is: hatalmas gépek ásták a földet a kilométereken át kígyózó csőnek, hegesztők forrasztották az illesztékeket, munkások százai dolgoztak nap mint nap, hogy időre elkészüljön a vezeték. Az első olajszállítmány a tervezettnél egy nappal korábban érkezett, és innen indult tovább tartályokba, majd a szőnyi olajfinomítóba.

A magyar szakasz hivatalos ünnepélyes átadására 1962. október 13-án került sor. A Barátság-vezeték azóta is része hazánk energiaellátásának, és a kápolnásnyéki szivattyúállomás neve örökre összefonódott a kőolajimport történetével. Most szeptemberben lesz tehát 63 éve annak, hogy Kápolnásnyéken először bugyogott fel a fekete arany a föld alatti vezetékből.

 

