63 éve érkezett meg Kápolnásnyékre az első Barátság-olajszállítmány

Hat évtizednél is régebben, 1962 szeptemberében bizonyos tekintetben történelmet írt Kápolnásnyék: a település határában ekkor érkezett meg először a Barátság Kőolajvezetéken az olaj a Szovjetunióból. A Volga-vidéktől induló, közel 5 ezer kilométer hosszú vezetékrendszer a szocialista országok közös energiabiztonságát szolgálta, és Magyarországon keresztül is fontos útvonalat kapott.

Forrás: MTI

Történelmi pillanat: megérkezett az olajszállítmány a Barátság Kőolajvezetéken

A magyar szakasz az Ipoly mentén lépett hazánk területére, majd 145 kilométeren át vezetett Kápolnásnyékig. A korabeli híradások pontosan feljegyezték a pillanatot: 1962. szeptember 19-én, reggel 9 óra 22 perckor gördült be az első olajoszlop a kápolnásnyéki szivattyúállomásra. Az út élén egy úgynevezett „csőgörény” haladt, amely a vezeték belső falát tisztította – 46 órán keresztül tartott, mire a határtól a Velencei-tó partjáig ért.

A filmhíradók képkockái máig őrzik annak az óriási munkának az emlékét, amelyet a szerelők és mérnökök végeztek a Fejér megyei település környékén is: hatalmas gépek ásták a földet a kilométereken át kígyózó csőnek, hegesztők forrasztották az illesztékeket, munkások százai dolgoztak nap mint nap, hogy időre elkészüljön a vezeték. Az első olajszállítmány a tervezettnél egy nappal korábban érkezett, és innen indult tovább tartályokba, majd a szőnyi olajfinomítóba.

A magyar szakasz hivatalos ünnepélyes átadására 1962. október 13-án került sor. A Barátság-vezeték azóta is része hazánk energiaellátásának, és a kápolnásnyéki szivattyúállomás neve örökre összefonódott a kőolajimport történetével. Most szeptemberben lesz tehát 63 éve annak, hogy Kápolnásnyéken először bugyogott fel a fekete arany a föld alatti vezetékből.