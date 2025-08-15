Életveszélyes vasak a Velencei-tóban

A vízirendőrök először kisgéphajóról kísérelték meg eltávolítani a veszélyes tárgyat, de igyekezetük elsőre nem járt sikerrel. Azután az egyik rendőr a vízbe ereszkedett, kötelet rögzített a vasra, majd társának segítségével, közös erővel sikerült kiemelniük az úgynevezett leszúró karót. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni egy esetleges súlyosabb balesetet.

Ezt a leszúró vasat sikerült kiemelni, már nem veszélyes senkire

Forrás: Fejér megyei rendőrség

A Rigya horgászat szempontjából az egyik legnépszerűbb területe a Velencei-tónak, ahol sok hosszú évtizede keresik a halat a csónakos pecások. Amikor aztán valaki olyan helyet talál magának, ahol szívesen eltölt egy-két órát zsákmányra lesve, vas leszúrókkal rögzíti a csónakot, egyet annak orránál, egy másikat a hátsó részénél a gyakran iszapos talajba szúrva. Enélkül ugyanis lehetetlen a horgászat, leszámítva a pergetős módszert. Bizony megtörténik, ha a meder túl kemény, hogy nem sikerül megfelelő mélységbe szúrni a vasat, az eldől, eltűnik a vízben, eloldódik a kötél vagy a gumipók, amivel a csónakhoz rögzítették azt. Más esetben megeshet, hogy evezés közben esik a vízbe a leszúró eszköz, amely a vízállás csökkenésével aztán veszélyes magasságba „emelkedhet”, főként akkor, ha süllyedés közben fennakad valamilyen vízi növényben. Jó esetben a felelős sporthorgász addig nem hagyja el a helyszínt, amíg nem sikerült kiemelnie elsüllyedt leszúróját, ám bizony nem mindenki viselkedik így, főként éjszakai horgászat alkalmával.

Ki tudja, még hány ilyen várja gyanútlan áldozatát?

Forrás: Fejér megyei rendőrség

A horgászok más veszélyekről is beszélnek. Évtizedekkel ezelőtt még engedélyezték stabil stégek elhelyezését a tóban, szerte a nádpartok mellett készültek ilyenek. Aztán amikor ezek használatát rendeletben megtiltották és minden ilyen építményt el kellett bontani, megesett, hogy csak levágták a stégek tetejét, a vízben hagyva a lábak csonkját. Egy-egy ilyen aztán súlyos, akár halálos sérülést is okozhat, ha valaki rájuk ugrik, vagy úszás közben beléjük akad. Remélhetően ezeket a torzókat már régen kiemelték a vízből, de azért nem árt az óvatosság, a legjobb nem beúszni ismeretlen, fürdőzők által nem látogatott helyekre. Ha vasakba nem is, elhagyott damilokba, horgokba könnyedén be lehet akadni, és az sem kellemes élmény.