A felelőtlenség miatt bármi rejtőzhet a vízben

5 órája

Életveszélyes vasak a Velencei-tóban

Címkék#Velencei-tó#rendőrség#vas

Augusztus 10-én kora délután arról értesítették a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság agárdi bázisát, hogy a Velencei-tó Rigya elnevezésű vízterületén egy férfi úszás közben valamilyen, akkor még ismeretlen fém tárgyba ütközött. A járőr motoros hajójának személyzete azonnal a helyszínre sietett, hogy megelőzzék a súlyosabb balesetet.

Tihanyi Tamás

A vízirendőrök először kisgéphajóról kísérelték meg eltávolítani a veszélyes tárgyat, de igyekezetük elsőre nem járt sikerrel. Azután az egyik rendőr a vízbe ereszkedett, kötelet rögzített a vasra, majd társának segítségével, közös erővel sikerült kiemelniük az úgynevezett leszúró karót. A beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni egy esetleges súlyosabb balesetet.

balesetveszély
Ezt a leszúró vasat sikerült kiemelni, már nem veszélyes senkire
Forrás: Fejér megyei rendőrség

A Rigya horgászat szempontjából az egyik legnépszerűbb területe a Velencei-tónak, ahol sok hosszú évtizede keresik a halat a csónakos pecások. Amikor aztán valaki olyan helyet talál magának, ahol szívesen eltölt egy-két órát zsákmányra lesve, vas leszúrókkal rögzíti a csónakot, egyet annak orránál, egy másikat a hátsó részénél a gyakran iszapos talajba szúrva. Enélkül ugyanis lehetetlen a horgászat, leszámítva a pergetős módszert. Bizony megtörténik, ha a meder túl kemény, hogy nem sikerül megfelelő mélységbe szúrni a vasat, az eldől, eltűnik a vízben, eloldódik a kötél vagy a gumipók, amivel a csónakhoz rögzítették azt. Más esetben megeshet, hogy evezés közben esik a vízbe a leszúró eszköz, amely a vízállás csökkenésével aztán veszélyes magasságba „emelkedhet”, főként akkor, ha süllyedés közben fennakad valamilyen vízi növényben. Jó esetben a felelős sporthorgász addig nem hagyja el a helyszínt, amíg nem sikerült kiemelnie elsüllyedt leszúróját, ám bizony nem mindenki viselkedik így, főként éjszakai horgászat alkalmával.

 Ki tudja, még hány ilyen várja gyanútlan áldozatát?
Forrás: Fejér megyei rendőrség

A horgászok más veszélyekről is beszélnek. Évtizedekkel ezelőtt még engedélyezték stabil stégek elhelyezését a tóban, szerte a nádpartok mellett készültek ilyenek. Aztán amikor ezek használatát rendeletben megtiltották és minden ilyen építményt el kellett bontani, megesett, hogy csak levágták a stégek tetejét, a vízben hagyva a lábak csonkját. Egy-egy ilyen aztán súlyos, akár halálos sérülést is okozhat, ha valaki rájuk ugrik, vagy úszás közben beléjük akad. Remélhetően ezeket a torzókat már régen kiemelték a vízből, de azért nem árt az óvatosság, a legjobb nem beúszni ismeretlen, fürdőzők által nem látogatott helyekre. Ha vasakba nem is, elhagyott damilokba, horgokba könnyedén be lehet akadni, és az sem kellemes élmény.

A felvételen jól látszik a leszúróvas, ilyet használnak a csónakos horgászok
Forrás:  FMH-archív 

A vízirendőrség ezért is adott ki figyelmeztetést, amit idézünk. „Mindig nézd meg, hova ugrasz! Ismeretlen vagy zavaros vízben sose fejest, mert nem látod, mi van alatta. Kerüld az ismeretlen tárgyak érintését! Ha bármi szokatlant észlelsz a vízben, jelezd a hatóságnak. A lábad előtt tapogasd ki a terepet, mielőtt úszni kezdesz. Ne ugorj más után! Egy hirtelen mozdulat sérülést okozhat, ha alattad tárgy vagy kő van.”

 

