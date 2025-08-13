Ezért ne állítsd le a motort menet közben, életveszély lehet a vége

augusztus 13., szerda

Komoly tragédia is lehetett volna a 87-es úton bekövetkezett karambolból. Egy Volkswagen Passat sofőrje menet közben állította le az autó motorját, és átsodródott a szemközti sávban ahol az Audi sofőrje épphogy el tudta kerülni a frontális ütközést eredményező balesetet.

Egészen szürreális okból következett be baleset 87-es főúton, Vasszécseny közelében. A vétkes vezető egy Volkswagen Passatot vezetett, aki menet közben leállította a gépjármű motorját, mert az utólag beépített hangszóróból zavaró, szinte elviselhetetlen zaj hallatszott. Mivel a rendszert a gyújtással kötötték össze, így a médialejátszó lehalkítása vagy kikapcsolása nem vezetett megoldásra. A sofőr nem szeretett volna az út szélén megállni, mert attól félt, hogy egy más sofőr nekiütközik, így azzal orvosolta a problémát, hogy menet közben leállította, majd újraindította az autót. Ez a mozdulatsor azonban később majdnem végzetesnek bizonyult.

baleset
Majdnem halálos balesetet okozott a Volkswagen sofőrje.
Fotó: 112press

Miért balesetveszélyes leállítani az autót vezetés közben?

Amikor az autót mozgásban állítják le, gyakorlatilag minden vezetéstechnikai funkciót kikapcsol az autó, így a szervó rásegítést is, valamint a kormány megmozdítására a kormányzár is aktiválódik, amely életveszélyes szituációt is eredményezhet. Ez lett a veszte a Passat sofőrjének is, aki a leállított állapotban lévő motorral átsodródott a szembejövő sávba, és mivel beakadt a kormányzár irányíthatatlanná vált a gépjármű.  A szembe jövő Audi sofőrje az utolsó pillanatban elrántotta a kormányt, így elkerülte a szinte biztos tragédiát jelentő frontális ütközést, és csak oldalról súrolta egymást a két autó. A vétkes sofőr autójának a bal első kereke kitört, valamint az Audiban kinyílt minden légzsák, amelynek következtében a vétlen sofőr feleségét és 10 éven aluli kislányát a mentők kivizsgálásra kórházba szállították. Akik horzsolásos sérüléseket szenvedtek a balesetvédelmi eszköz kirobbanásakor.

 

