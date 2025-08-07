Helyzetjelentés: Dugók az autópályákon különböző okokból

A beérkező információk szerint az M1-es autópályán, az országhatár felé vezető oldalon, a 65-ös km közelében, Tatabánya térségében mintavételezés miatt zárták le a belső sávot, a torlódás több, mint 5 km-es. Az M7-esen egy korábbi martonvásári baleset miatt nagy a torlódás, lassan oszlik.

Illusztráció: Óvatosan, az M7-esen korábbi baleset miatt van torlódás.

Forrás: KZ/Archív