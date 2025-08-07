Közlekedés
1 órája
Helyzetjelentés: Dugók az autópályákon különböző okokból
Erős forgalomra és hosszabb menetidővel kell számolniuk a közlekedőknek Fejér szakaszon is. Torlódás az M1-esen, baleset az M7-esen, araszolás mindkét sztrádán.
A beérkező információk szerint az M1-es autópályán, az országhatár felé vezető oldalon, a 65-ös km közelében, Tatabánya térségében mintavételezés miatt zárták le a belső sávot, a torlódás több, mint 5 km-es. Az M7-esen egy korábbi martonvásári baleset miatt nagy a torlódás, lassan oszlik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre