augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Helyzetjelentés: Dugók az autópályákon különböző okokból

Címkék#baleset#torlódás#M1#autópálya#M7#forgalom

Erős forgalomra és hosszabb menetidővel kell számolniuk a közlekedőknek Fejér szakaszon is. Torlódás az M1-esen, baleset az M7-esen, araszolás mindkét sztrádán.

Feol.hu

A beérkező információk szerint az M1-es autópályán, az országhatár felé vezető oldalon, a 65-ös km közelében, Tatabánya térségében mintavételezés miatt zárták le a belső sávot, a torlódás több, mint 5 km-es. Az M7-esen egy korábbi martonvásári baleset miatt nagy a torlódás, lassan oszlik.

Erős forgalomra és hosszabb menetidővel kell számolniuk a közlekedőknek az M1-esen, baleset miatt az M7-esen.
Illusztráció: Óvatosan, az M7-esen korábbi baleset miatt van torlódás.
Forrás: KZ/Archív

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu