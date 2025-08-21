1 órája
Baktérium a fehérvári kollégium vízhálózatában: elmondta álláspontját a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja
Az elmúlt napokban Székesfehérvárra összpontosult az országos figyelem. Előbb a Szent György Kórház miatt, majd az Árpád iskola vízhálózatában talált baktérium miatt. Most, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárját, Kulcsár Szilviát kérdeztük az utóbbi kapcsán.
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
Hétfő este közösségi oldalán számolt be a város arról, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum tájékoztatta az önkormányzatot a következőkről: az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amit korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán.
Az önkormányzat a tájékoztatás után egyből a Fejérvízhez fordult további információkért, akik hangsúlyozták, hogy nem egy, a város vízbázisát, vízkészleteit vagy az ivóvízvezeték-hálózatának egészét érintő problémáról van szó, hanem az adott épületek vezetékrendszerén belül van jelen a baktérium. A szakemberek szerint az Árpád, valamint a kórház ügye nem függ össze. Előbbinél a nyári szünet miatti leállás, az úgynevezett pangó víz okozta a problémát.
Pseudomonas aeruginosa baktérium elleni intézkedések
Kedden Cser-Palkovics András polgármester egy hosszas bejegyzésben taglalta, hogy azonnali intézkedéseket tett az önkormányzati intézmények vízbiztonsága érdekében.
- Elrendelte az önkormányzati intézmények, a bölcsődék és az óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését.
- Elrendelte a szúrópróbaszerű, soron kívüli vízminőségtesztet két olyan intézményben, ahol a nyári zárvatartás miatt kialakulhatott ugyancsak a pangó víz helyzet.
- A hosszú távú megoldás érdekében elrendelte az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelésének előkészítését, amely megelőzi a baktérium megjelenését. Hozzátette, ezt a fajta technológiát már a Sóstói Stadionban kipróbálták és azóta is sikeresen alkalmazzák ott.
- Erre a célra átcsoportosított 30 millió forintot, amit szükség esetén tovább emel, valamint utasította a Városfejlesztési Kft.-t, hogy kezdje meg a technológia kiépítését az önkormányzati intézményekben.
Ugyancsak kedden a Székesfehérvári Szakképzési Centrum is közösségi oldalán tájékoztatta az érintetteket az iskola helyzetéről. Ebben leírták a már fent említettek nagy részét, továbbá azt, hogy a baktérium megjelenését okozó pangó víz azért következhetett be, mert az iskola vízellátását ellátó tartály a tanévben közel 800 fő ellátására lett tervezve és kalibrálva, ami a nyári szünetben 100 fő alá csökkent. Azt is leírták, hogy kérésükre a Fejérvíz több mérési ponton végzett ellenőrzéseket, valamint kedden megkezdték a fertőtlenítést is. De a kollégiumban tartózkodó fiatalok ideiglenes elhelyezésről is írtak, mely szerint átmenetileg a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületében helyezték el őket.
Az SZFSZC kancellárja válaszolt az ominózus baktérium feltünésével és kezelésével kapcsolatos kérdésekre
Az esetet, pláne az ezt megelőző kórházi helyzet miatt már az országos média is felkapta, így megkerestük Kulcsár Szilviát, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárját, hogy ismertesse álláspontját.
Elárulta, hogy az iskolában elrendelt rutinszerű ellenőrzés eredményét, mely kimutatta az ominózus baktériumot a vízhálózatban hétfő délután kapták meg. Ez után egyből tájékoztatták a járási tisztifőorvost, a városvezetést és a fenntartót, valamint intézkedési tervet készítettek a probléma megoldására, melyet elküldtek a tiszti főorvos számára is, aki azt elfogadta.
De rákérdeztünk arra is, hogy hol tart a fertőtlenítés folyamata az épületben.
„Kedden kezdődött a folyamat a helyzetfelméréssel, a fertőtlenítőszer megrendelésével és a teljes hálózat leengedésének megkezdésével. A huszadikai munkaszüneti nap miatt a mai napon, csütörtökön folytatódik a munka, a hálózat úrjatöltésével, ami azért is szükséges, hogy pontosan tudjuk mennyi víz kering a rendszerben, hogy a fertőtlenítőszer megfelelő adagolása is biztosított legyen. Délután érkezik a fertőtlenítőszer és megtörténik a rendszerbe adagolása. A hatóidő kivárása után a fertőtlenítőszeres víz ismét leengedésre kerül, és a rendszert újra feltöltjük. Hétfői napra kértük az ismételt mintavételt, amely reményeink szerint negatív eredményt fog mutatni” – részletezte a kancellár.
Érdeklődtünk az ideiglenesen áthelyezett tanulók helyzetéről is, valamint arról, hogy helytállók-e az országos médiában feltűnt adatok, miszerint 93 tanulót kellett kiköltöztetni a kollégiumból?
Előbbiről Kulcsár Szilvia azt mondta, hogy a szám helytálló, azonban a kollégium lakói nyáron főként az ott elszállásolt sportolók. Közülük csak 29 fő nem tudott hazautazni, így őket a Váci iskola kollégiumában helyeztek el. Azt is megtudtuk, hogy a kiköltöztetettek akkor mehetnek vissza az Árpádba, ha az ismételt laboratóriumi eredmények negatívak, ami legkorábban jövő héten szerdán lehetséges, mert a mintavételt hétfőre ütemezték, de az eredményre várni kell.
Végezetül pedig rákérdeztünk a jövő heti honvédelmi táborra is, ami az előzetes tervek szerint az Árpád iskolában lett volna. Arra voltunk kíváncsiak, hogy átszervezték-e a tábort máshova, avagy sem. Kulcsár Szilvia erre egyértelműen azt felelte, hogy tábor más helyszínen lesz megszervezve. Jelenleg az intézmény területén csak a fertőtlenítést végzők tartózkodhatnak.
Az esetről néhány gondolat erejéig a csütörtöki napon Mészáros Attila alpolgármester is beszélt a Fejér Vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián, ahol megköszönte az intézmények és az illetékesek gyors és hatékony intézkedését, majd a következő kérést fogalmazta meg:
– Arra kérek mindenkit, hogy bízzák a szakmára, ami a szakma dolga és higgyenek a szakembereknek annak érdekében, hogy szeptember elsején nyugodtan térhessenek vissza a pedagógusok és a tanulók az intézménybe –.