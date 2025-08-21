Baktérium a fehérvári kollégium vízhálózatában: elmondta álláspontját a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja

Hétfő este közösségi oldalán számolt be a város arról, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum tájékoztatta az önkormányzatot a következőkről: az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amit korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán.

Ennek a fehérvári iskolának a vízhálózatában tűnt fel a baktérium.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az önkormányzat a tájékoztatás után egyből a Fejérvízhez fordult további információkért, akik hangsúlyozták, hogy nem egy, a város vízbázisát, vízkészleteit vagy az ivóvízvezeték-hálózatának egészét érintő problémáról van szó, hanem az adott épületek vezetékrendszerén belül van jelen a baktérium. A szakemberek szerint az Árpád, valamint a kórház ügye nem függ össze. Előbbinél a nyári szünet miatti leállás, az úgynevezett pangó víz okozta a problémát.

Pseudomonas aeruginosa baktérium elleni intézkedések

Kedden Cser-Palkovics András polgármester egy hosszas bejegyzésben taglalta, hogy azonnali intézkedéseket tett az önkormányzati intézmények vízbiztonsága érdekében.

Elrendelte az önkormányzati intézmények, a bölcsődék és az óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését.

Elrendelte a szúrópróbaszerű, soron kívüli vízminőségtesztet két olyan intézményben, ahol a nyári zárvatartás miatt kialakulhatott ugyancsak a pangó víz helyzet.

A hosszú távú megoldás érdekében elrendelte az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelésének előkészítését, amely megelőzi a baktérium megjelenését. Hozzátette, ezt a fajta technológiát már a Sóstói Stadionban kipróbálták és azóta is sikeresen alkalmazzák ott.

Erre a célra átcsoportosított 30 millió forintot, amit szükség esetén tovább emel, valamint utasította a Városfejlesztési Kft.-t, hogy kezdje meg a technológia kiépítését az önkormányzati intézményekben.

Ugyancsak kedden a Székesfehérvári Szakképzési Centrum is közösségi oldalán tájékoztatta az érintetteket az iskola helyzetéről. Ebben leírták a már fent említettek nagy részét, továbbá azt, hogy a baktérium megjelenését okozó pangó víz azért következhetett be, mert az iskola vízellátását ellátó tartály a tanévben közel 800 fő ellátására lett tervezve és kalibrálva, ami a nyári szünetben 100 fő alá csökkent. Azt is leírták, hogy kérésükre a Fejérvíz több mérési ponton végzett ellenőrzéseket, valamint kedden megkezdték a fertőtlenítést is. De a kollégiumban tartózkodó fiatalok ideiglenes elhelyezésről is írtak, mely szerint átmenetileg a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületében helyezték el őket.